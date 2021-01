Kreis Olpe: Nur wenige Schneetouristen im Kreis Olpe

Kreis Olpe Der Ansturm auf Ski- und Rodelgebiete blieb am Samstag aus. BIs zum frühen Nachmittag packten nur wenige im Kreis den Schlitten aus.

Die Tagestouristenflut aus dem Rhein- und Ruhrgebiet in die höher gelegenen Orte im Kreis Olpe blieb am Samstag aus. Die Polizei verzeichnete auf der B 55 zwar wieder viele Fahrzeuge mit Schlitten an Bord, offenbar machten diese aber kein Halt im Kreis Olpe. Die Mitarbeiter und Ordner des Ordnungsamtes Olpe, die den Verkehr am Kreisel zwischen Neuenwald und Griesemert beobachteten, erlebten einen entspannten Tag im Vergleich zum letzten Wochenende und mussten bis zum Nachmittag nicht eingreifen. Dieter Huckestein: "Es ist bis jetzt recht ruhig, es hat sich wohl herum gesprochen, dass hier alles gesperrt ist. Mal sehen, wie es am Sonntag wird."

Zufahrten gesperrt

Die Zufahrten zum Skigebiet Fahlenscheid waren wie schon am letzten Wochenende voll gesperrt worden. Die Polizei ließ nur Fahrzeuge durch, die ihren ausgedienten Tannenbaum zum Wertstoffhof der Firma Hufnagel bringen wollten. Ansonsten hätte sich der Parkplatz am Fahlenscheid wohl wieder schnell gefüllt, so die Polizei, die am Kreisverkehr Stellung bezogen hatte. Auch an der Hohen Bracht fiel der Ansturm aus, der Parkplatz war um 14 Uhr nur halb belegt, die Zufahrt von der L 715 blieb geöffnet.