Kreis Olpe: Ordnungsämter auf Silvesternacht vorbereitet

Kreis Olpe. Wenig Feuerwerk, keine Partys: Wegen Corona erwartet den Kreis Olpe ein ruhiges Silvester. Ordnungsamt und Polizei wollen die Regeln durchsetzen

Mit einer ruhigen Silvesternacht rechnen die Städte und Gemeinden im Kreis Olpe. Anders als in vielen Großstädten sind zwischen Finnentrop und Wenden keine Böllerverbotszonen eingerichtet worden. Die Ordnungsämter werden mit dem üblichen Bereitschaftsdienst im Einsatz sein.

Entspannt blicken etwa Christian Pospischil, Bürgermeister der Stadt Attendorn, und sein Amtskollege Achim Henkel aus Finnentrop auf den Silvesterabend. Auch wenn es kein grundsätzliches Böller-Verbot gibt, so glauben die beiden Bürgermeister nicht, dass es in ihren Kommunen zu ausgiebigen Treffen auf den Straßen kommen wird.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Achim Henkel betont: „Es gibt dieses Jahr logischerweise keine großen Events zu Silvester, zum Beispiel in Schützenhallen. Wir haben in Finnentrop auch keine Schwerpunkte wie größerer Fußgängerzonen, wo die Leute zusammenkommen könnten.“ Insofern werde man Silvester auch nicht zusätzlich kontrollieren, so Henkel.

Ordnungsamt stimmt sich mit Polizei ab

„In Attendorn verteilt es sich immer sehr, wir haben hier ja auch keine Domplatte wie in Köln. Solange sich die Menschen an die Corona-Regeln halten, habe ich auch kein Problem damit, wenn die eine oder andere Rakete in den Himmel schießt“, erklärt Pospischil. Wie stark in Attendorn kontrolliert wird, werde laut Pospischil noch mit der Polizei besprochen.

Fast wortgleich begründet Lennestadts Beigeordneter Karsten Schürheck, warum auch dort nirgends Böllerverbote ausgesprochen wurden: „Wir haben bei uns keine Domplatte.“ In der Silvesternacht werde es einen Bereitschaftsdienst geben, der bei Bedarf in Kontakt mit der Polizei steht. Die geplanten zentralen Feuerwerke in Grevenbrück und Bonzel wurden zwischenzeitlich wieder abgesagt.

„Wir haben Rufbereitschaft. Wenn etwas ist, sind wir erreichbar“, sagt Wendens Ordnungsamtsleiter Wolfgang Grimstein. Die Gemeinde habe keine Plätze benannt, an denen Feuerwerk verboten ist: „Wir sind eine kleine Kommune. Das halten wir nicht für notwendig. Wir haben keine öffentlichen Plätze.“

In der Stadt Olpe wird es ebenfalls keine Böllerverbotszonen geben, teilt Peter Püttmann, Leiter des Ordnungsamtes, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Kontrollen werde es aber sicherlich geben.

Polizei will Schutzverordnung durchsetzen

„Wir rechnen schon mit der Vernunft unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger“, sieht auch Drolshagens Bürgermeister Ulrich Berghof keinen Bedarf nach einer Verbotszone. Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien wie in jedem Jahr in Rufbereitschaft und könnten notfalls ausrücken. „Aber wir hoffen, dass das nicht nötig sein wird.“

+++ Alles Wichtige aus dem Kreis Olpe: Mehr Lokalnachrichten auf unserer Übersichtsseite +++

Die Polizei ist mit mehr Kräften als in normalen Nächten im Einsatz, grundsätzlich entsprechen die Planungen aber denen der Vorjahre, erklärte Pressesprecher Michael Klein auf Nachfrage: „Wir werden dort sein, wo es zu Verstößen gegen die Schutzverordnung kommt, wenn die Ordnungsbehörden nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen.“ Doch auch die Polizei erwarte, dass sich die meisten Menschen an die Corona-Regeln halten werden.

Die Gemeinde Kirchhundem war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.