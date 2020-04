Kreis Olpe: Polizei stoppt betrunkene Auto- und Radfahrer

Kreis Olpe. Zwei betrunkene Autofahrer und einen Radfahrer unter Drogen – die Nacht auf Freitag war für die Polizei im Kreis Olpe eine erschreckende.

Mit Alkohol oder Drogen im Blut waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gleich mehrer Auto- und Radfahrer im Kreis Olpe unterwegs, die von der Polizei erwischt wurden.

In Gerlingen meldeten Zeugen gegen 21.25 Uhr einen Autofahrer, der offensichtlich alkoholisiert von einem Tankstellengelände zu einem nahegelegenen Imbiss gefahren sei. Ein Alkoholtest ergab nach Polizeiangaben „einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit“.

Zwei Stunden später wurde ein Radfahrer gemeldet, der mit seinem unbeleuchteten Rad in Schlangenlinien von Heggen in Richtung Attendorn fuhr. Zwei aufmerksame Autofahrer begleiteten ihn mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Der Alkoholtest verlief negativ, ein Drogenvortest brachte allerdings ein positives Ergebnis hervor, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde.

Gegen 0.45 Uhr fiel Polizisten im Bereich Kreisel Zeppelinstraße ein Autofahrer auf, der sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle war Alkoholgeruch wahrzunehmen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille.

In allen Fällen wurde eine Blutprobe angeordnet, die Führerscheine der Autofahrer wurden sichergestellt.