Kreis Olpe: Schnee und Glätte führen zu mehreren Unfällen

Kreis Olpe. In fast jeder Kommune im Kreis Olpe hat es am Mittwochmorgen witterungsbedingte Verkehrsunfälle gegeben – und es soll weiter schneien.

Die Autofahrer im Kreis Olpe haben sich offenbar gut an die Witterungsbedingungen angepasst. Zwar gab es durch den Schneefall und glatte Straßen am Mittwochmorgen insgesamt sechs Unfälle im Kreisgebiet, verletzt wurde nach Angaben der Kreispolizeibehörde Olpe aber niemand.

Straßensperrungen waren nicht notwendig. Auch der Busverkehr verlief reibungslos, die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) meldeten keine Störungen. Elektrobus SAM in Drolshagen musste wegen des Winterwetters allerdings in der Garage bleiben.

Lange Staus auf der A 45 bei Lüdenscheid

Anders war die Situation auf der Autobahn A 45 kurz hinter der Kreisgrenze. Zwischen Meinerzhagen, Lüdenscheid und Hagen kam es in beiden Richtungen zu langen Staus, weil sich Lkws auf der teils schneebedeckten Fahrbahn festfuhren.

Den ganzen Tag und auch in der Nacht über muss im Kreis Olpe mit weiteren Schneefällen gerechnet werden, am Mittwoch Nachmittag kann kurzzeitig aber auch die Sonne herauskommen. Die Glättegefahr besteht weiterhin. Am Donnerstagvormittag erwarten Meteorologen vorübergehend Auflockerungen, bevor ab dem Mittag wieder Schneefall aufkommt. In den Hochlagen sind 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich.