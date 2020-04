Kreis Olpe: Schützen blicken nach Düsseldorf

Anfang Mai beginnt die Schützenfestsaison im Kreis Olpe in Elben, dann folgt Neger, die Höhepunkt im Juli. Wie geht es weiter in Corona-Zeiten?

Kreis Olpe. Nachdem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erklärt hat, er könne sich bis zum Sommer Veranstaltungen mit tausenden von Besuchern nicht vorstellen, rücken auch die großen Schützenfeste im Kreis Olpe in weite Ferne.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ebenfalls kaum vorstellbar, dass angesichts der Corona-Krise und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen die fast vor der Türe stehenden Feste Anfang Mai stattfinden können.

Der St. Helena-Schützenverein Elben eröffnet den jährlichen Schützenfest-Reigen turnusmäßig am ersten Wochenende im Mai. Vorsitzender Stefan Clemens sagt zur Situation: „Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Sie wird in den nächsten Tagen getroffen.“

Kreis Olpe Anfang Mai geht es los. Höhepunkt im Juli Das größte Schützenfest im Kreis Olpe findet auf dem Olper Ümmerich vom 18. bis 20. Juli statt. An jedem der Festtage rechnet der St. Sebastianus-Schützenverein mit mehr als 5.000 Besuchern. In Attendorn wird vom 3. bis 6. Juli gefeiert, in Altenhundem vom 11. bis 13. Juli. Das erste Schützenfest startet in Elben 2./3. Mai, das zweite in Neger (8. bis 10. Mai).

Eine Woche später legen normalerweise die Schützen aus dem Negertal (8. bis 10. Mai) auf ihren Vogel an. Vorsitzender Frank Wolfschläger kann sich das momentan nicht vorstellen: „Bis dahin wird das ja nicht ausgestanden sein.“ Dass ein Ausweichtermin denkbar wäre, hält Wolfschläger für problematisch: „Ein Drei-Tages-Fest kann man nicht so ohne weiteres in den Herbst schieben, zumal man auf andere Termine Rücksicht nehmen muss.“ Was sich Wolfschläger wünscht, ist eine klare Anordnung des Landes, möglichst zeitnah. Ohne eine solche Anordnung könnten bei einer „eigenen Absage“ Regressansprüche von Vertragspartnern auf den Verein zukommen, eine behördliche Anordnung hingegen wäre ein Fall von Höherer Gewalt.

Landrat zeigt Verständnis

Für die Gefühlslage der Schützenvereine zeigt Landrat Frank Beckehoff vollstes Verständnis: „Ich rechne damit, dass da in der nächsten Woche etwas passiert.“

Da sich viele Blicke nach Düsseldorf richten, befragten wir auch den Olper CDU-Landtagsabgeordneten Jochen Ritter: „Schützenfeste wie üblich zu feiern, halte ich für zu riskant. In der Landtagsfraktion werbe ich für ein mittelfristiges Verbot, damit die Vereine Planungssicherheit haben, und auch dafür, dass wir die Finanzen des Ehrenamts im Blick behalten. Inwieweit dem gefolgt wird, entscheidet sich im Laufe nächster Woche nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin.“

Er erhalte zu dem Thema natürlich vermehrt Anrufe heimischer Vereine, vor allen von denen, die in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern hätten und eine frühzeitige Klarheit anmahnten.

Darauf dürften auch die großen Schützenvereine im Kreis Olpe warten. Olpes Schützenmajor Peter Liese: „Wir machen sicherheitshalber unsere Hausaufgaben, klären wie üblich die behördlichen Dinge für den Fall, dass wir feiern können.“ Problematisch werde es, „wenn uns die Entscheidung nicht von oben abgenommen wird.“ Eine Verschiebung des Festes oder eine abgespeckte Form hält Liese für unwahrscheinlich: „Wir wollen ja kein halbes Fest.“ Und einen geeigneten Termin im September zu finden, dürfte schwierig werden: „Zumal gar nicht gesagt ist, dass die Leute dann noch kommen. Es kann sein, dass die Angst noch überwiegt, es kann aber auch sein, dass sich viele wieder nach einem solchen Fest sehnen.“

40.000 Euro Regress?

Die Planungen für das große Fest der Schützengesellschaft 1222 Attendorn sind ebenfalls im Gange, an der tatsächlichen Austragung hat Schützenhauptmann Sascha Koch jedoch arge Zweifel. Eine eigenverantwortliche Absage wolle der Verein vermeiden, um später nicht auf Regress-Ansprüchen der Schausteller, Bewirtschafter und Co. sitzen zu bleiben. Da könnten mehr als 40.000 Euro zusammenkommen. Koch: „Momentan hängen wir uns an die Ordnungsbehörden und das Land und warten auf eine Entscheidung.“ Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen thematisiert der Notar und Rechtsanwalt auch die moralische Frage: Ob es überhaupt verantwortbar sei, ein Schützenfest zu feiern, während Betriebe massenhaft Kurzarbeit anmeldeten und um ihre Existenz bangten. „Andererseits wissen wir auch um die Sehnsucht nach unserem Schützenfest, gerade nach diesen Wochen und Monaten.“ Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich sei eine Verschiebung des Festes in den Spätsommer oder Herbst. „Komplett gestorben ist diese Idee noch nicht. Aber wenn man den logistischen Aufwand und die Suche nach einem geeigneten Termin bedenkt, wird es doch sehr schwierig.“ In diesem Falle sei nur eine abgespeckte Form des Festes machbar.

Verschiebung denkbar

Für den Altenhundemer Schützenvereins-Vorsitzenden Christoph Brüggemann ist eine Verschiebung denkbar: „Zunächst bereiten wir uns auf unser Fest für den geplanten Termin am 2. Juli-Wochenende vor, ein Plan B ist aber in Vorbereitung.“

Sollte ein Ausweichtermin erlaubt sein, würde man darauf achten, anderen Vereinen das Altenhundemer Fest nicht vorzusetzen.