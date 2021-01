Kreis Olpe: So verlief der Jahreswechsel für die Feuerwehr

Kreis Olpe. Thomas Hengstebeck, stellvertretender Kreisbrandmeister, blickt auf Silvester zurück und spricht von der "etwas anderen Nacht".

Einen so ruhigen Jahreswechsel haben die Feuerwehren aus dem Kreis Olpe schon lange nicht mehr erlebt. Während die freiwilligen Helfer in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Busch- oder Gebäudebränden - in der Regel durch falsch gezündete Feuerwerkskörper verursacht - ausrücken mussten, blieben kreisweit die Löschfahrzeuge in diesem Jahr in ihren Hallen stehen.

"Es war komplett ruhig. Wir sind froh, dass sich alle an die Regeln gehalten haben. Das tut uns als Feuerwehr, aber auch den Menschen gut. Auch die Verunreinigungen auf den Straßen sind äußerst überschaubar", weiß Thomas Hengstebeck, stellvertretender Kreisbrandmeister, um die so wörtlich "etwas andere Nacht". Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Menschen bekanntlich aufgerufen, sich in Rückhaltung zu üben. Daher gingen auch deutlich weniger Raketen und Böller in die Luft als in der Vergangenheit.

Hendrichs: "Menschen in diesem Jahr sehr vernünftig"

Christopher Hendrichs, Sprecher der Lennestädter Wehr, bedankte sich bei den Menschen im Kreis Olpe. Dass die Feuerwehrkräfte in der Nacht bei ihren Familien bleiben konnten, sei eine Konsequenz dessen, dass "die Menschen in diesem Jahr sehr vernünftig waren." Und Christian Hengstebeck, Leiter der Olper Wehr, erklärte auf Nachfrage, dass nach dem Werkstattbrand am Donnerstagnachmittag in Siedenstein (wir berichteten) alles ruhig geblieben sei. So wie in den anderen Städten und Gemeinden des Kreises auch.

Von einer ganz ruhigen Silvesternacht sprach daher, wenig überraschend, auch die Leitstelle der Polizei. "Es wurde zwar vereinzelt geböllert, insgesamt war das aber sehr viel weniger als in den letzten Jahren", erklärte eine Mitarbeiterin der Leitstelle auf Nachfrage.