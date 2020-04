Kreis Olpe verzichtet auf Elternbeiträge

Nach der Sitzung des Ältestenrates, der wie berichtet, am Mittwoch im Kreishaus getagt hatte, hat der Kreis sich dazu entschieden, die Elternbeiträge für den April nicht zu erheben.

Wörtlich heißt es in der Presseerklärung aus dem Kreishaus: „Der Kreis Olpe verzichtet darauf, für den Monat April Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung einschließlich der Kindertagespflege zu erheben. Darüber hinaus wird für den Zeitraum vom 16. bis 31. März der hälftige Monatsbeitrag erstattet, da es ab dem 16. März unmöglich war, die Kindertagesbetreuung in Anspruch zu nehmen. Die Erstattung erfolgt im Wege der Verrechnung mit den zukünftig fälligen Beiträgen und geschieht unabhängig davon, ob in dem Gesamtzeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde.“

Über diese Regelung habe Einvernehmen bei der Ältestenratssitzung gerherrscht, zu der Landrat Frank Beckehoff die Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Fraktionen CDU, SPD, UWG, Grüne und FDP sowie Kreisdirektor Theo Melcher eingeladen hatte.

Da der Kreistag angesichts der momentanen Lage nicht zu einer Sitzung zusammenkommen könne, so heißt es weiter, sei die Elternbeitrags-Entscheidung im Rahmen eines Dringlichkeitsbeschlusses gefasst worden.

Für den Haushalt des Kreises Olpe führe dieser Beschluss zu erheblichen Mindereinnahmen. Auch wenn die Landesregierung angekündigt habe, sich an dem Ertragsausfall beteiligen zu wollen, rechnen die Verantwortlichen im Kreis Olpe für die eineinhalb Monate mit voraussichtlichen Mindererträgen im Produkt Kindertagesbetreuung von rd. 380.000 Euro.