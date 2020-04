Kreis Olpe: Viele Baustellen ab Montag – Straßen gesperrt

An den Straßen im Kreis Olpe wird gebaut. Ab Montag, 4. Mai, wird es im gesamten Kreisgebiet eine ganze Reihe neuer Baustellen geben. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

Die Übersicht:

Attendorn: Ab Dienstag, 5. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 8. Mai, kommt es aufgrund von Gewährleistungsarbeiten auf der Südumgehung (L 539) zu Verkehrsbehinderungen. Die Ausbesserungsarbeiten erfordern eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn aus Richtung Finnentrop kommend auf Höhe der Zufahrt des neuangelegten Parkplatz „Mühlwiese“. Eine Nutzung des Parkplatzes für die Dauer der Arbeiten ist somit nicht möglich.

Die Vollsperrung der Südumgehung zum Bau eines Entlastungskanals zwischen Am Wassertor und Kölner Straße bleibt darüber hinaus ebenfalls bis mindenstens Ende der Woche bestehen.

Attendorn/Biggesee: Die Kreisstraße K 13 vom Abzweig L 512 (Biggegrill) bis zur Einmündung Uelhof wird ab Montag, 4. Mai, bis voraussichtlich Ende September vollständig für den Verkehr gesperrt. Dann werden im Auftrag der Kreiswerke der Vierfach-Dumicketaldüker saniert und die Düker-Zugangsgebäude neu errichtet. Dabei wird das alte Schachtbauwerk, das sich in der Kreisstraße befindet, zurückgebaut und Trinkwassertransportleitungen neu erstellt oder saniert. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Drolshagen: Die etwa dreimonatigen Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße 36 zwischen Germinghausen und Hammerteich beginnen am Montag, 4. Mai. Es ist geplant, die Baumaßnahme in drei Abschnitten durchzuführen. Für den ersten jetzt beginnenden Abschnitt wird der Bereich zwischen Hammerteich bis zur Anliegerstraße „Zum Höchsten“ für den Verkehr voll gesperrt. Anliegern ist die Zufahrt bis auf vereinzelte bauliche Einschränkungen möglich. Eine Umleitung wird über Germinghausen (L 708), Wegeringhausen (L 708 und L 729) und Bleche (L 729) nach Hammerteich (L 869), bzw. in die Gegenrichtung ausgeschildert.

Finnentrop: Straßen NRW befreit den Hang oberhalb der B 236 zwischen Finnentrop und Lenhausen von lockerem und absturzgefährdeten Felsmaterial. Anschließend wird ein Steinschlagschutzzaun erstellt. Die Maßnahme beginnt am Montag, 4. Mai, und dauert bis voraussichtlich Mitte September. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Maßnahme erstreckt sich in vier Bauabschnitten über eine Länge von etwa 700 Metern und es werden rund 600.000 Euro an Bundesmitteln in die Sicherheit für den Verkehr vor Steinschlag investiert. Die Verkehrsführung wird unter halbseitiger Sperrung mit Lichtsignalanlage ausgeführt.

Olpe: Aufgrund von Reparaturarbeiten wird die Frankfurter Straße zwischen der Schwanenstraße und Agathastraße in der Zeit von Montag, 4. Mai, bis Mittwoch, 6. Mai, jeweils zwischen 7 und 16 Uhr vollständig gesperrt. Die Anlieger können bis zur Baustelle vorfahren.