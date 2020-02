Kreis Olpe: Wetterdienst warnt vor Schnee und Glatteis

Kreis Olpe. Dem Kreis Olpe steht in der Nacht zu Mittwoch ein Wintereinbruch bevor. Der Deutsche Wetterdienst hat verschiedene Warnungen herausgegeben.

Ein Tiefdruckgebiet bringt in der Nacht zu Mittwoch Polarluft in den Kreis Olpe. Der Wintereinbruch führt zu Schneefall und glatten Straßen, warnt der Deutsche Wetterdienst.

>>> Bestellen Sie unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe

Ab 22 Uhr müsse bis in die tieferen Lagen mit leichtem Schneefall, eventuell auch nur Schneematsch, gerechnet werden, prognostizieren die Meteorologen. In einer Höhe ab 600 Metern sollen insbesondere in der zweiten Nachthälfte 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Durch den Schneefall und überfrierende Nässe droht im gesamten Kreis Olpe über Nacht auch Glatteis auf den Straßen.

Schwere Sturmböen besonders in höheren Lagen

Außerdem treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, über 600 Metern sind Windgeschwindigkeiten bis 85 Kilometern pro Stunde möglich.

Bis Donnerstag soll es weiter schneien. Erst am Freitag ist mit einer Wetterberuhigung zu rechnen.

>>> Lesen Sie mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe