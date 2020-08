Kreis Olpe: Wie Schüler für die Industrie begeistert werden

Der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie besucht die Gesamtschule in Wenden.

Wenden. Der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie besuchte jetzt die Gesamtschule Wenden. Im Gepäck: Perspektiven für Realschüler und Abiturienten.

Den Schülern die Metall- und Elektroindustrie näher bringen und erlebbar machen – das ist das Ziel des seit 30 Jahren bestehenden Infotrucks. Dieser besuchte am Dienstag die Gesamtschule in Wenden. Der Truck befindet sich schon in der dritten Generation und wird von den Arbeitgeberverbänden finanziert. Im Obergeschoss des Trucks werden die Schüler mit allen wichtigen Informationen versorgt, während im Untergeschoss praktische Stationen auf die Neuntklässler warten.

Nicht nur ein Arbeitsplatz für Jungs

,,Die Schüler kommen heute freiwillig hier her, um sich zu informieren“, berichtete die Schulleiterin Julia Cruz-Fernandez. In Kleingruppen treffen die Schüler zusammen, um das Angebot des Infotrucks kennenzulernen. ,,Auch die Mädchen sollen animiert werden, denn die Metall- und Elektroindustrie ist keineswegs nur ein Arbeitsplatz für Jungs“, erklärte Stephan Stracke, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Olpe. Es gibt zahlreiche Angebote für Jugendliche mit einem Realschulabschluss, aber auch für diejenigen, die Abitur machen. ,,Uns ist wichtig, dass wir alle Schüler unterstützen und ihnen ihre Perspektiven aufzeigen – wir sind schließlich eine Gesamtschule“, sagte Cruz-Fernandez. Auch im Unterricht und im MINT-Bereich sollen die Schüler begleitet werden und es soll eine Nachbearbeitung des Projekts stattfinden.

Der Infotruck wird vom 20. bis zum 21. August an der Sekundarschule Hundem-Lenne und vom 14. bis zum 16. September an der Gesamtschule in Finnentrop sein. Auch wird man den Truck auf der Berufsmesse Olpe im Mai nächsten Jahres antreffen.