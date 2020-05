Kreis Olpe: Wieso Campingplätze mit Massenzulauf rechnen

Auch die Campingplätze dürfen laut Presseerklärung aus der Düsseldorfer Staatskanzlei ab Montag wieder für alle Gäste ihre Pforten öffnen.

Dietmar Harsveldt, Besitzer der Anlage Vier-Jahreszeiten am Sonderner Kopf und weiteren sieben Plätzen in NRW, steckte am Donnerstag wie viele seiner Tourismus-Kollegen in den Vorbereitungen für die Rückkehr in die Normalität: „Wir öffnen am Montag wieder für alle Camper. Die Leute müssen natürlich auf die Hygiene achten. Wer unsere Rezeptionen und Gemeinschaftseinrichtungen wie beispielsweise die Sanitäranlagen betritt, muss einen Mundschutz tragen, maximal zwei Ehepaare können einen Campingplatz nutzen. Die Reinigung der Sanitäranlagen wird voraussichtlich auf drei bis viermal am Tag hochgefahren.“ Die ansonsten beliebten Gruppenbuchungen habe er alle abgesagt.

Ansturm rund um die nächsten Feiertage erwartet

Spätestens zu den Wochenenden um Fronleichnam, Christi Himmelfahrt und Pfingsten rechnet der Camping-Experte mit einer touristischen Massenbewegung auf innerdeutsche Reiseziele: „Die Leute sind wie verrückt danach, über diese Wochenenden bin ich schon komplett ausgebucht. Die Leute kloppen sich sprichwörtlich um die Plätze. Ich rechne damit, dass sich an diesen Wochenenden bis zu 20 Millionen Menschen in Deutschland in Bewegung setzen werden.“

Wenn das dann nicht zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen führen werde, hege er ernste Zweifel an allen bisherigen virologischen Ursachen-Erklärungen.