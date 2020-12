Kreis Olpe: Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum?

Lennestadt/Kreis Olpe Wegen Corona fallen viele Tannenbaum-Abholaktionen im Januar aus. In Lennestadt greift die Stadt den Sammlern unter die Arme.

Noch steht er festlich geschmückt in der Wohnung, aber schon in wenigen Tagen werden sich viele Bürger im Kreis fragen: Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? Denn wegen der Corona-Situation fallen einige traditionelle Abholaktionen im Januar aus.

Normalerweise werden die Bäume kurz nach dem Dreikönigstag am 6. Januar von Vereinen, Jugendfeuerwehren, Jugendgruppen etc. gegen eine kleine Spende für einen guten Zweck oder zur Auffrischung der Club- oder Vereinskasse zuhause bei den Bürgern abgeholt. Die Bäume werden dann als „Baustoff“ für das nächste Osterfeuer zwischengelagert und an Ostern verbrannt.

Entsorgungskette unterbrochen

Diese Entsorgungskette ist im neuen Jahr 2021 unterbrochen. Denn es wird wohl auch im kommenden Jahr keine Osterfeuer geben und damit fällt diese Entsorgungsendstation weg. Infolge dessen überlegen viele „Christbaumsammler“, ob sie die Sammelkation in diesem Jahr überhaupt durchführen sollen. Die Kolpingfamilie Altenhundem hat ihre Tannenbaumaktion am Montag bereits abgesagt, auch „um die Helfer und auch die Bürger beim Einsammeln des Spendengeldes zu schützen“, heißt es in einer Mitteilung des Vorsitzenden Winfried Voß.

Den Gruppen und Vereinen in Lennestadt, die ihre Sammelaktionen trotzdem durchführen wollen, springt die Stadt Lennestadt helfend zur Seite. Der Bauhof der Stadt wird seine Grünschnittannahmestelle in Theten, die eigentlich nur bis November geöffnet ist, an zwei konkreten Tagen im Januar öffnen, damit die Christbaumsammler dort die gesammelte Fracht direkt abladen können. Anschließend wird das Material gehäckselt. Für die Dörfer am Rande des Stadtgebietes soll es weitere Häckselaktionen vor Ort geben. Die genauen Termine stehen noch nicht fest, werden aber in Kürze mitgeteilt.

Um das Ansteckungsrisiko beim Geldeinsammeln zu minimieren, ließen sich sicherlich „kreative Lösungen“ finden, ist Bürgermeister Tobias Puspas überzeugt. Zum Beispiel, indem man das Geld in einem Tütchen an dem Baum hängt, wie es vielen Orten bereits praktiziert wird.

Günstiger geht es nicht

Die Bürgerinnen und Bürger sollten den Abholservice, sofern er in ihrem Ort angeboten wird, nutzen, denn eine günstigere und komfortablere Entsorgungsmöglichkeit gibt es kaum. Abgesehen von der illegalen Entsorgung im Wald muss der Baum sonst mühevoll in die braune Biotonne geschnippelt oder bei einem der Entsorgungsbetriebe im Kreis abgegeben werden.

Das kostet Geld: Die Firma Remondis in Olpe – die Annahmestelle in Altenhundem bleibt bis auf weiteres geschlossen – berechnet für jeden Baum 7,50 Euro, bei der Firma Hufnagel Service ist die Einzelbaum-Entsorgung Verhandlungssache, normalerweise beträgt der Mindestpreis für eine Entsorgungsladung hier 15 Euro. Beim Kompostwerk des Olper Entsorgungszentrums (OEZ) müssen Anlieferer für einen normalen Pkw-Hänger (750 kg) mit Garten- und Grünschnittabfällen sechs Euro berappen. Wenn Nachbarn ihre ausgedienten Christbäume zur gemeinsamen Entsorgung zusammenwerfen, ist dies eine günstige Alternative.