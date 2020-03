Kreis Olpe: Zu wenig Wohnraum für behinderte Menschen

Für Menschen mit Behinderungen fehlen im Kreis Olpe weiterhin bezahlbare und barrierefreie Wohnungen. Das geht aus dem Bericht der Behindertenbeauftragten Petra Lütticke hervor, der am Mittwoch offiziell im Sozial- und Gesundheitsausschuss vorgestellt wird.

„Die schon in den Berichten der Vorjahre geschilderte Situation hat sich wenig verändert“, erklärt die Beauftragte. Zwar hatte im vergangenen März ein Arbeitskreis zur Wohnsituation von Menschen mit Behinderungen im Kreis Olpe getagt und „viele positive Denkanstöße“ zusammengetragen. Seitdem seien aber „keine weiteren konkreten Entwicklungen und Ergebnisse erkennbar“, moniert Petra Lütticke in ihrem Jahresbericht.

Positiv hebt sie das Engagement der Stadt Attendorn hervor, die sich bei einem privaten Wohnprojekt ein Belegungsrecht gesichert hat, um auch Menschen in prekären Lebenssituationen bezahlbaren Wohnraum vermitteln zu können.

Zunehmende Nachfrage bei ambulanter Versorgung

Das könne womöglich auch Suchtkranken helfen, bei denen die Situation eine ähnliche sei. „So leben Menschen über Jahre in psychiatrischen Krankenhäusern, obwohl sie keine Behandlungspatienten mehr sind“, heißt es in dem Bericht. Die Suche nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten binde viele Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen. „Es ist dem großen Engagement der Einrichtungen, in denen diese Menschen stranden, zu verdanken, dass überhaupt eine Form der Versorgung aufrechterhalten bleibt.“ Das Problem sei allen Beteiligten, vom Land NRW über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe bis auf die Ebene des Kreises und der Anbieter bekannt. Aber: „Die zergliederten Zuständigkeiten in der Sozialgesetzgebung erschweren gemeinsame Lösungen“, bemängelt Petra Lütticke.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Im Bereich der Wohnhilfen für Menschen mit Behinderung gebe es ebenfalls Betroffene, die über Monate auf ein passendes Angebot warten und daher länger als notwendig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden müssen. „Der Fachkräftemangel macht sich bemerkbar und erschwert einigen stationären Einrichtungen die volle Auslastung ihrer Plätze“, hält die Behindertenbeauftragte in ihrem Bericht fest. Eine Bedarfsabfrage aus dem Frühjahr hatte zudem ergeben, dass die Nachfrage nach ambulanter Versorgung zunehme. Entspannung könnte eine weitere stationäre Einrichtung in Lennestadt bringen, wo es – ebenso wie in Olpe – einen besonders großen Bedarf gibt.

Einrichtung in Grevenbrück geplant

Der Träger Bethel.regional plant in Grevenbrück auf dem früheren Alte Post-Gelände am Bahnhof ein entsprechendes Projekt. Entschieden ist aber noch nichts. „Wir sind derzeit in der wirtschaftlichen Bewertung“, so Mark Weigand, Geschäftsführer von Bethel.regional.

Auch über das Thema Wohnen hinaus gebe es weiterhin „Barrieren, die die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen erschweren“, merkt die Behindertenbeauftragte an. Viele Freizeitangebote seien für Menschen mit Behinderungen zum Beispiel kaum zugänglich. „Es bleibt somit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, appelliert die Behindertenbeauftragte, „am Abbau dieser Barrieren zu arbeiten.“