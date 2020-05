Kreis Olpe: Zwei Raiffeisenmärkte fallen Neubau zum Opfer

Aus Krankheitsgründen und aufgrund von Personalmangel hat der kleine Raiffeisenmarkt in Schönholthausen seit einigen Wochen geschlossen. Mittlerweile ist klar: Eine Wiedereröffnung des Nahversorgungsmarktes im Frettertal wird es nicht mehr geben. „Wirtschaftlich gesehen rechnet sich unser kleiner Markt in Schönholthausen, schon vor der Schließung der Tankstelle vor einigen Jahren, nicht mehr“, redet Josef Hesse, Geschäftsführer der Raiffeisen-Genossenschaft Sauer-Siegerland, nicht lange um den heißen Brei herum.

Die Mitarbeiter aus dem Frettertal werden dem Unternehmen aber treu bleiben und künftig in den neuen Großmarkt, der aktuell am Neukamp entsteht und im Herbst bezugsfähig sein soll, umsiedeln. Das Kapitel in Schönholthausen ist aber beendet. Ähnliches gilt für die Kollegen aus Mecklinghausen. Der dortige Baustoffhandel, das ist schon länger bekannt, wird ebenso für immer geschlossen, sobald der neue Standort an der B 236 zwischen Bamenohl und Trockenbrück mit seinen Sortimenten Einzelhandel, Landwirtschaft, Baustoffe und einer Tankstelle geöffnet hat. Die Mitarbeiter aus Mecklinghausen wechseln dann gleich mit.

Interne Konkurrenz

Hesse: „Es macht keinen Sinn, die beiden kleineren Standorte aufrecht zu erhalten, sie liegen einfach zu nah an unserem neuen Markt. Dadurch würden wir uns intern nur Konkurrenz machen.“ Darüber hinaus, erklärt der Geschäftsführer, sei es sehr schwierig, Personal für die beiden kleinen Standorte mit wenigen Mitarbeitern zu bekommen. „Das ist ein extrem verantwortungsvoller Job. Meine Mitarbeiter sind gebunden, wenn beispielsweise mal der eine Kollege im Urlaub und der andere krank ist.“ Das tue sich heute niemand mehr an. Trotz allem ist der Geschäftsführer froh, dass er keine betriebsbedingten Kündigungen schreiben musste. Weitere Märkte seien zudem nicht von einer Schließung betroffen.

Nicht nur der Standort im Frettertal, sondern auch der Baustoffhandel der Raiffeisen in Mecklinghausen fällt dem Neubau am Neukamp zum Opfer. Foto: Raiffeisen Sauer-Siegerland eG

Marco Rinscheid (CDU), Anwohner aus Schönholthausen, trifft das sofortige Aus des Raiffeisenmarktes in seinem Ort nicht unerwartet. Die Nachricht tut trotzdem weh. Rinscheid betont: „Der Raiffeisenmarkt war für uns auch ein kleiner Treffpunkt, an dem man am Samstagmorgen beim Brötchenholen zusammentraf. Wir verlieren leider einen weiteren Teil unserer Infrastruktur.“ Ein Geschäft gibt es damit in Schönholthausen genauso wenig wie einen Kassenautomaten. Möglicherweise sei es in Zukunft möglich, einen Dorfladen, quasi als Ersatz, aus eigener Kraft aufzubauen. „Dafür braucht es aber das Engagement des gesamten Ortes“, so Rinscheid.

25 Mitarbeiter am Neukamp

Die beiden Gebäude in Schönholthausen und Mecklinghausen befinden sich im Besitz der Raiffeisen-Genossenschaft. Wie es damit weitergeht, ist laut Josef Hesse noch nicht geklärt. Zumindest in Schönholthausen wird die Immobilie aber mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft. In Mecklinghausen grenzt das Gebäude an eine Industriehalle, dort gehe es auch um Synergieeffekte bei einem möglichen Verkauf, so der gelernte Außenhandelskaufmann, der seit den 1980er Jahren im Unternehmen ist. Klarheit besteht aber noch nicht.

Unterdessen laufen die Bauarbeiten am Neukamp auf Hochtouren. Bis Ende Oktober soll für rund sechs Millionen Euro der neue Großmarkt planmäßig stehen und dann auch im Herbst eröffnen. Auf dem Hauptgebäude, in den Markt, Gewächshaus und Büros einziehen, liegt zum Teil schon das Dach, die beiden Lagerhallen werden derzeit gebaut. „Wir liegen im Zeitplan, das sieht alles gut aus“, betont Hesse. Insgesamt sollen etwa 25 Mitarbeiter zum Neukamp wechseln – nicht nur, aber eben auch aus Schönholthausen und Mecklinghausen. Zwei Standorte, die Anfang des 20. Jahrhunderts eröffnet wurden und nun von der Bildfläche für immer verschwinden.