Kreuz Olpe-Süd: Bierkisten fallen von Lkw - Autobahn geperrt

Olpe. Die A 45 musste im Kreuz Olpe-Süd am späten Montagabend gesperrt werden, weil Bierkisten von einem Lkw gefallen waren. Die Bergung war aufwendig.

Rund 50 von einem Lastwagen gefallene Bierkisten haben am Montagabend für eine mehrstündige Sperrung des Autobahnkreuzes Olpe-Süd in Richtung Frankfurt gesorgt. Der Fahrer der Zugmaschine war mit rund 320 Bierkisten beladen aus Kreuztal gekommen. Nach Information der Autobahnpolizei war es in einer Kurve durch nicht ausreichende Ladungssicherung in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit dazu gekommen, dass zwei Paletten verrutscht waren.

Rund 50 Bierkisten drückten daraufhin gegen die Plane des Lastwagens. Kurzerhand wurde für die Bergung ein Bergungsunternehmen angefordert. Bei der ersten Kontrolle hielt die Plane den Druck auch noch stand. Doch durch den Fahrtwind von mehreren vorbeifahrenden Lastwagen gab die Plane schließlich nach und zahlreiche Kisten fielen auf die Fahrbahn.

Zur Absicherung rief die Autobahnpolizei noch die Straßenmeisterei Freudenberg vom Landesbetrieb Straßen NRW zur Gefahrenstelle. Mit mehreren Streufahrzeugen wurde der stehende Lastwagen abgesichert. Mit Muskelkraft wurden die Bierkisten von der Fahrbahn geräumt und entsorgt und stellenweise wieder auf den Lastwagen gestellt. Einige Kisten waren durch den vorbeifahrenden Lkw sogar einige Meter weiter weggeflogen.

Mit einer Kehrmaschine wurde der grobe Dreck von der Fahrbahn entfernt. Erst nach Mitternacht konnte das Autobahnkreuz in Richtung Frankfurt bzw. Kreuztal wieder geöffnet werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.