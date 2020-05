Kulturgemeinde Hundem-Lenne: Unterhaltungs-Mix in 27 Akten

Der „tollste Tag“ ist für die Kulturgemeinde Hundem-Lenne der 18. September, denn dann beginnt im PZ die neue Spielzeit 2020/21. Bis dahin hat Zauberer „Julian Button“ (25. September, KulturBahnhof) die Coronakrise weggezaubert und die Kulturmacher an Lenne und Hundem werden für das Virus garantiert kein „Abschiedsdinner“ (29. September) geben.

In der Tat beginnt die Kulturgemeinde bereits Mitte September mit dem normalen Theaterbetrieb und tut so, als ob das Virus bis dahin keine Rolle mehr spielen wird. Jürgen Kalitzki, Geschäftsführer der Kulturgemeinde, nennt die Gründe dafür. „Wir konnten gar nicht anders verfahren, die Programmplanung hat schon im Herbst begonnen und damals wurden schon die Verträge mit den Künstlern abgestimmt.“

Publikum geht kein Risiko ein

Von der Pandemie sei damals noch gar keine Rede gewesen. „Es bleibt uns nicht anderes übrig, so zu tun, als ob Corona gar nicht da wäre“, so der Geschäftsführer: „Aber unser Publikum geht bei uns kein Risiko ein, alle Tickets werden im Fall eines Ausfalls erstattet.“ Wie bereits in der jetzigen Saison, die normalerweise erst am 15. Mai geendet wäre. Kalitzki: „Es hat uns gefreut, dass viele ihr Ticket nicht zurückgegeben, sondern den Eintrittspreis gespendet haben.“

Um die Freunde und Abonnenten auf dem Laufenden zu halten, gibt es jetzt einen neuen E-Mail-Newsletter „Kulturgemeinde aktuell" und ein „Jugend-Abo" ohne Mitgliedschaft. Fast jedes Ticket kostet hier nur sechs Euro. Bewährt hat sich auch das Kleinkunst-Abo „3 auf einen Streich", das deshalb eine Neuauflage feiern wird.

Der freie Vorverkauf für die 27 Vorstellungen der neuen Spielzeit vom 18. September bis zum 8. Mai 2021 beginnt am Dienstag, 9. Juni. Jürgen Kalitzki geht zum Start aber von einem verhaltenen Vorverkauf aus – als Folge von Corona. Wer aber Highlights wie das Neujahrskonzert mit der Philharmonie Südwestfalen am 8. Januar oder die Joe Cocker Story am 6. März nicht verpassen will, sollte sich frühzeitig eine Karte sichern, wie gesagt ohne Risiko. „Wir sind der einzige Veranstalter, der bis acht Tage vor der Veranstaltung Karten kostenlos zurücknimmt, unabhängig von Corona“, so der Geschäftsführer.

Zum ersten Mal „Zauberei live“

Highlights im Musikprogramm sind in der neuen Spielzeit zwei klingende Biografien: „Aber bitte mit Dame! Udo Jürgens“ (21. November, PZ) und die besagte Joe Cocker Story (6. März, PZ).

Insgesamt bietet die neue Spielzeit wieder „einen ausgewogenen Mix aus diversen ernsten und heiteren Schauspielen bzw. Komödien, mitreißenden Musikveranstaltungen und herausragenden Kleinkünstlern im Bereich Kabarett und erstmals aus dem Gerne Zauberei“ heißt es im Vorspann des neuen Programmhefts. Viele bekannte Darstellerinnen und Darsteller wie Walter Plathe, Michaela May, Dominique Horwitz und Hugo Egon Balder werden auf der PZ-Bühne zu sehen sein, darüber hinaus werden viele ihre Lennestadt-Premiere feiern, falls diese und andere Veranstaltungen nicht wieder durch „Fälle von höherer Gewalt“ wie das Sturmtief Sabine und eben das Coronavirus in dieser Saison „ausgebremst werden“, so der Vorstand im Vorspann.

Einen Überblick und aktuellen Infos zu den Veranstaltungen, einschließlich möglicher Programmänderungen, gibt es auf der Internetseite www.kulturgemeinde-hundem-lenne.de.