Laschet, Merz, Röttgen? Delegierte aus Kreis entscheiden mit

Kreis Olpe. Delegierte aus dem Kreis Olpe entscheiden mit, wer CDU-Bundesvorsitzender und möglicherweise der nächste Bundeskanzler wird.

Sandra Ohm aus Drolshagen redet sofort Klartext im Gespräch mit unserer Redaktion: "Also ich werde Ihnen nicht sagen, wen ich wähle. Ich habe zwar eine Tendenz, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen." Wovon das ehemalige Drolshagener Stadtratsmitglied spricht, lässt sich schnell erklären: Sandra Ohm ist eine von vier, möglicherweise fünf Delegierten aus dem Kreis Olpe, die beim ersten digitalen Bundesparteitag der Christemokraten den künftigen Parteivorsitzenden und möglichen Kanzlerkandidaten wählen. Neben Ohm sind Jochen Ritter (Olpe), Stefan Hundt (Lennestadt) und Hans-Georg Cremer (Finnentrop) unter den insgesamt 1001 Delegierten, die am Freitag und Samstag, 15./16. Januar, am wohl wichtigsten Bundesparteitag der vergangenen Jahre teilnehmen werden. Allerdings wegen Corona rein digital, also vom eigenen Schreibtisch aus, über den eigenen Computer.

Schauerte klar für Merz

Ob Ex-Staatsekretär Hartmut Schauerte (Kirchhundem) auch mit dabei sein wird, wie schon 2018, steht noch nicht fest. Der Kirchhundemer teilte auf Anfrage mit, er sei Ersatzdelegierter auf Landesebene, wenn zwei von 54 NRW-Delegierten ausfallen sollten, stehe er parat. Daraus, wen er wählen würde, macht er kein Geheimnis: "Friedrich Merz." Nur mit Merz könne ein politischer Neuanfang signalisiert werden, der in einigen Politikfeldern dringend nötig sei.

Parteitagsbox zugeschickt

"Das haben wir alle zugeschickt bekommen", lächelt Sandra Ohm, während sie auf eine über 40 cm hohe Box in Form eines Zylinders zeigt, aus dem sie allerlei Utensilien kramt. Da kommt eine Tasse mit dem Aufdruck des Bundesparteitages zum Vorschein, Einwegtaschentücher, Hygiene-Fluid, Atemschutzmaske und vieles mehr. Neben den eher eher symbolischen Accessoires gehören die wesentlichen Papiere und eine Art "Rubbel-Los" dazu: "Die Parteispitze hat sich große Mühe gegeben und wirklich alles Menschenmögliche getan, damit die Ergebnisse dieses Parteitages nicht angreifbar sein werden", lobt die Drolshagenerin.

Mit den Unterlagen kann sie sich Zugang zur Digitalen Wahlkabine verschaffen, abstimmen und das Ergebnis schließlich ausdrucken: "Das wird dann nach der Wahl zu einem Notar geschickt", klärt sie über das Procedere auf. "Am kommenden Dienstag findet erst noch ein digitaler Probelauf mit allen 1001 Delegierten statt, dann werden alle Funktionen getestet." Verständlich: Ein digitaler Parteitag ist auch für die CDU Neuland, und immerhin geht es möglicherweise auch um den nächsten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ohm: "Zwei Tage lang nach dem Probelauf steht noch ein Callcenter zur Verfügung mit geschulten Leuten, die den Delegierten Fragen zum Procedere und der Technik beantworten." Zum Schluss versuchen wir dann nochmal, etwas in der entscheidenden Agenda Laschet, Merz oder Röttgen? herauszukitzeln - vergeblich. Nicht mal einen Favoriten will sie ausmachen: "Dazu sage ich nichts." Wie ihre Kollegen war Ohm bereits Delegierte beim Parteitag 2018, als es um die Frage Kramp-Karrenbauer oder Merz ging. Damals hatte sie sich für die Saarländerin entschieden.

Stefan Hundt noch unentschlossen

Stefan Hundt, ehemaliger Lennestädter Bürgermeister, hat sich ebenfalls noch nicht festgelegt: "Ich werde mich erst nach den Reden entscheiden, die die drei Kandidaten auf dem Parteitag halten werden." 2018 hatte er sich noch klar für Friedrich Merz ausgesprochen: "Kramp-Karrenbauer konnte mich nicht überzeugen." Als favorisiert stuft er dieses Mal Armin Laschet und Friedrich Merz ein: "Obwohl ich alle drei als gute und wählbare Kandidaten auch mit Blick auf eine spätere Kanzlerschaft sehe." An eine Kanzlerkandidatur Söders glaubt Hundt übrigens nicht.

Ritter: Laschet und Merz favorisiert

CDU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Jochen Ritter (Olpe) hat sich ebenfalls noch nicht entschieden: "Ich habe eine Tendenz, aber letztlich muss mich ein künftiger Parteivorsitzender am Parteitag mitreißen." Favorisiert, so Ritter, seien Laschet und Merz, aber schon 2018 habe eine Stichwahl entscheiden müssen. Ritter: "Es könnte wieder knapp werden, jede Stimme zählen." Für Armin Laschet spreche, dass er sich in der Regierungsverantwortung auf hohem Niveau beweise, aber: "Friedrich Merz sendet politische Botschaften aus, die mich durchaus ansprechen." Dass Söder ins Rennen um die Kanzlerkandidatur eingreifen werde, will Ritter nicht ausschließen: "Mit Söder muss man immer rechnen. Ich glaube, das wird auch vom Ausgang der nächsten Landtagswahlen abhängen."

Hans-Georg Cremer aus Finnentrop gab auf Anfrage keine Stellungnahme ab.