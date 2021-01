Lennestadt: Altkleider gestohlen – Verdächtige gefasst

Kirchhundem. Zwei Männer und zwei Frauen sind in Kirchhundem dabei erwischt worden, Altkleider aus einem Container gestohlen zu haben. Das war ihre Ausrede.

Zwei Männer und zwei Frauen haben am Sonntag Kleidung aus einem Altkleidercontainer in Kirchhundem-Hofolpe gestohlen. Gegen 16.50 Uhr meldete eine Zeugin den Vorfall der Polizei. Wenig später hielten Beamte ein Auto, das den Hinweisen der Zeugin entsprach an, und überprüften die Insassen, berichtet die Polizei Olpe. In dem Wagen fanden die Polizisten Kleidung, die offenbar aus dem Container stammte. Sie wurde sichergestellt.

Die Insassen des Fahrzeugs gaben an, dass die Bekleidung neben dem Container gelegen habe. Die Beschuldigten wurden zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht. Vor Ort stellten die Beamten später fest, dass zwar mehrere Säcke mit Bekleidung aufgerissen neben dem Container lagen. In jedem Fall entzogen die Täter die gespendete Kleidung ihrem Bestimmungszweck, unabhängig davon, ob sie aus oder neben dem Container entwendet wurde. Daher schrieben die Polizisten eine entsprechende Anzeige.