Lennestadt: Angebliche Vertreter betrügen Seniorin (78)

Lennestadt. 200 Euro zahlte eine Seniorin aus Oberelspe an angebliche Staubsauger-Vertreter. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Betrüger handelt.

Unbekannte haben sich in Lennestadt als Staubsaugervertreter ausgegeben und auf diese Weise eine Seniorin um 200 Euro betrogen. Bereits am 12. Juni haben sie bei der 79-Jährigen in Oberelspe geklingelt und sich nach ihrem Staubsauger erkundigt, wie die Polizei Olpe erst am Freitag berichtete.

Die mutmaßlichen Betrüger gaben sich als Mitarbeiter einer bekannten Haushaltswarenfirma aus, die unter anderem hochwertige Staubsauger vertreibt. Sie erklärten der Seniorin, dass ihr Staubsauger kaputt sei und reparierten ihn. Dafür verlangten sie 400 Euro und nahmen eine Anzahlung von 200 Euro direkt mit.