Lennestadt: Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Bei einem Unfall in Lennestadt hat sich ein Auto überschlagen.

Lennestadt. Bei einem Unfall bei Lennestadt-Oedingen hat sich Dienstag ein Auto überschlagen. Die Fahrerin wurde verletzt, konnte sich aber selbst befreien.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Brenscheder Straße in Oedingen hat sich am Dienstag gegen 6.30 Uhr eine 31 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt. Sie fuhr nach Polizeiangaben auf der Straße in Richtung Brenschede, als sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und links gegen den Hang prallte.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin beabsichtigte, sich selber in ärztliche Behandlung zu geben. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.