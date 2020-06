Lennestadt: Autofahrer drängt Motorrad von der Fahrbahn

Ein 17-jähriger Motorradfahrer stürzte in der Nähe der Hohen Bracht in Lennestadt.

Lennestadt. Ein 17-Jähriger verlor in der Nähe der Hohen Bracht die Kontrolle über sein Motorrad und krachte in die Leitplanke. Schuld war ein Autofahrer.

Ein Motorradfahrer (17) ist am Montag in der Nähe der Hohen Bracht von der Straße abgedrängt worden und gestürzt. Nach Polizeiangaben kam ihm gegen 17.45 Uhr ein Auto auf der K 20 entgegen, das nach Angaben des Kradfahrers in einer scharfen Kurve halb auf der Gegenfahrbahn fuhr.

Der 17-Jährige verlor dadurch die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug in die Leitplanke ein. Er blieb unverletzt, am Motorrad und an seiner Kleidung entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Auch die Leitplanke wurde beschädigt.

Der ihm entgegenkommende Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern und eine Schadensregulierung einzuleiten. Durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung konnte der 27-jährige Fahrer an der Hohen Bracht angetroffen werden. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.