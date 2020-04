Lennestadt: Betrüger stehlen Schmuck aus Wohnung in Maumke

Lennestadt. Betrüger sind unter einem Vorwand in die Wohnung eines älteren Ehepaares in Maumke gekommen. Sie erbeuteten eine Schmuckschatulle.

Unter einem Vorwand haben sich zwei unbekannte Täter am Mittwoch Zugang zur Wohnung eines älteren Ehepaares in Maumke verschafft und so Schmuck- und Wertgegenstände erbeutet. Die Unbekannten gaben gegenüber dem 86-jährigen Senior an, dass sie den Druck der Wasserleitung prüfen müssten, da in der Straße aufgrund von Bauarbeiten Wasserrohre beschädigt wurden, berichtet die Polizei.

Während der eine Täter alle Wasserhähne in der Wohnung aufdrehte und vorgab, diese zu prüfen, ging sein Komplize ins Schlafzimmer und entwendete eine Schmuckschatulle. Als die 89-jährige Frau dies bemerkte, flüchteten sie aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Bei dem ersten Täter soll es sich um einen 1,50 bis 1,60 Meter großen Mann mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Der zweite Täter wird als 1,75 bis 1,85 Meter groß und ebenfalls südländisch aussehend beschrieben. Beide sprachen Deutsch ohne Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen, mit denen Verbrecher vor allem ältere Menschen bestehlen wollen. Um sich und Angehörige zu schützen, rät die Polizei: Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung. Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage, um konkrete Anliegen zu klären. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel). Lassen Sie sich von angeblichen Handwerkern einen Dienstausweis oder Ähnliches zeigen.

Wichtig sei auch, mit Angehörigen über diese Betrugsmaschen zu reden und gerade ältere Menschen zu sensibilisieren.