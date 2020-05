Lennestadt: Bunte Straßenmalerei gegen die Tristesse

Lennestadt. Künstler Sami Gebremariam will mit Straßenkreide die Stadt an der Lenne etwas bunter und fröhlicher machen.

Sami Gebremariam, ein begnadeter Künstler, der seit einigen Jahren im Kreis Olpe lebt, hatte in diesem Jahr Großes vor. Neben einer Ausstellung in der Sparkasse Olpe waren zwei Ausstellungen in den Metropolen Berlin und Hamburg geplant. Und wer weiß, vielleicht hätte der Aufschlag in diesen kulturellen Hotspots den Durchbruch für den 35-Jährigen gebracht. Doch wegen Corona wird daraus nichts. Aber der sympathische Maler ist keiner, der den Kopf in den Sand und den Pinsel oder die Malstifte aus der Hand legt. Und wenn, dann nur um - wie in diesen Tagen – zur Straßenkreide zu greifen. Seit etwa zwei Wochen tourt Sami Gebremariam durch die City, um an unscheinbaren Plätzen triste und graue Betonmauern in kleine Kunstwerke zu verwandeln. Einfach so, um Passanten ein wenig Freude zu machen und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Streetart nach David Zinn

Denn anders als bei seinen bisherigen Kunstwerken malt Sami in der Streetartmanier des amerikanischen Künstlers David Zinn. Meistens sind es lustige, zum Teil comicartige Motive, die er auf den Betonflächen hinterlässt, aber sie haben alles eins gemein: Wenn man mit dem Auge einen bestimmten Punkt anvisiert, wird das Bild dreidimensional.

Das sieht so aus, als ob zum Beispiel ein Eimer nicht auf den Bolden aufgemalt ist, sondern auf dem Untergrund steht. Eine Bekannte hatte ihm ein Video von dieser Maltechnik gezeigt, nur kurze Zeit später malt Sami Gebremariam in dieser Art, als ob er nie etwas anders macht hätte.

Kleine Farbtupfer im Straßenbild

In Altenhundem und Umgebung finden sich hier und da wunderschöne kleine Zeichnungen in der Streetarttechnik nach David Zinn. Jeder, der in den letzten Tagen mit offenen Augen über den Marktplatz ging, konnte die bunten Kunstwerke kaum übersehen. Überall, wo der Künstler von der Umgebung inspiriert wird, legt er los.

Auch in der Siegener City hat er die Kreide gezückt. „Die Leute waren begeistert“, sagt er.

Brotlose Kunst, werden einige sagen. Ja und nein; die Malerei ist seine Art, die Welt ein wenig bunter und freundlicher zu gestalten. Er malt, um in diesen Coronazeiten mit den Menschen zu kommunizieren, trotz des Kontaktverbots.

„Ich sehe die Leute durch die Stadt gehen ohne zu sprechen und möchte ihnen ein bisschen gute Stimmung machen“, sagt er. Es ist für ihn auch eine Art seine Dankbarkeit auszudrücken; dafür, dass er in Lennestadt eine neue Heimat gefunden hat.

Flucht übers Mittelmeer

Denn bis er in Deutschland gelandet ist, hat er eine schlimme Odyssee überstehen müssen. Der in Eritrea geborene Künstler wuchs in Äthiopien auf und arbeitete dort bereits als Künstler in Addis Abeba. Aufgrund der politischen Lage verließ er das afrikanische Land und gelangte nach vielen Entbehrungen auf seiner jahrelangen Flucht mit einem Boot nach Griechenland und dann weiter nach Deutschland. Nach einigen Jahren in Finnentrop und Fretter wohnt er nun in Lennestadt.

Und malt mit Straßenkreide, was natürlich bedeutet, das es nur eine vorübergehende Freude ist, denn Wind und Regen löschen die Kunstwerke in wenigen Tagen wieder in Nichts auf. Sami würde gern etwas Bleibendes in Lennestadt malen, doch dafür fehlt ihm eine geeignete Fläche. Vielleicht hat jemand eine Idee.