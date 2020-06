Lennestadt: Einblicke ins räuberische Bergvolk Milchenbach

Milchenbach. Eigentlich hätte Milchenbach am Wochenende Schützenfest. Deshalb stellt sich das Königspaar Winfried und Jutta Tröster unseren Königsfragen.

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die Königsfragen.

Heute: Winfried und Jutta Tröster vom Schützenverein Milchenbach.

Was ist ihr Lieblingsplatz in Milchenbach?

Auf der Kahle mit freiem Blick auf das Dorf.

Wo kann man in Milchenbach im gemütlichsten ein Bier trinken?

In der Alten Schule, Vereinshaus des Gesangvereins.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Milchenbach?

Auf der Kahle.

Was ist am Schützenfest Wochenende in Milchenbach der schönste Moment?

Wenn die Musik beim Antreten das erste Mal aufspielt.

Welches ist das schönste Gebäude in Milchenbach?

Die St.-Nikolaus-Kapelle zu Milchenbach.

In welchem Verein – abgesehen vom Schützenverein – herrscht die beste Stimmung?

Im Gemischten Chor Milchenbach.

Welche Person in Milchenbach hat einen Orden verdient?

Alfred Tröster, ältester Mann im Dorf und Gründungsmitglied des Schützenvereins.

Was ist das Schönste am Leben in Milchenbach?

Die Abgeschiedenheit und die Ruhe.

Welches Event in Milchenbach – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Das Lindenfest, ausgerichtet vom Gemischten Chor.

Was ist der größte Makel an Milchenbach?

Immer noch kein Breitbandausbau.

Fassen Sie das Leben in Milchenbach in einem Satz zusammen

In Milchenbach findet man Heimat, Geborgenheit und Glück.

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Milchenbach?

Der Spielplatz mit Tretbecken.

Welche Schlagzeile über Milchenbach möchten Sie einmal lesen?

„Milchenbach ist zum dritten Mal Bundesgolddorf“.

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Milchenbach ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Eigene Energieversorgung und somit Unabhängigkeit.

Beschreiben Sie die Menschen in Milchenbach mit drei Adjektiven.

Hilfsbereit, stur, trinkfest.

Wie werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

In Milchenbach mit Nachbarn und Freunden.

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Dass es ein genauso berauschendes Fest wie 2019 wird.

Welches Dorfklischee trifft auf Milchenbach voll zu?

Räuberisches Bergvolk.

Welches Dorfklischee trifft auf Milchenbach überhaupt nicht zu?

Langweiligkeit.

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Der Freitag, der erste Festtag, als der Vogel fiel.

Auf welchen Tag als Königspaar freuen sie sich noch besonders?

Auf die Königsproklamation des neuen Königs.

Was war in Milchenbach vor 20 Jahren besser als heute?

Es gab noch eine eigene Feuerwehr.

Was war in Milchenbach vor 20 Jahren schlechter als heute?

Die Besucherzahlen vom Schützenfest waren zu gering.

Wofür lohnt es sich in Milchenbach zu kämpfen?

Für die Schönheit unseres Dorfes.

Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Milchenbach am meisten?

Ohne Beschränkungen sich frei bewegen zu können.