Lennestadt: Erste Frau im Rennen um Hundt-Nachfolge

Lennestadts Bürgermeister Stefan Hundt an seinem Schreibtisch im Rathaus. Noch bis 31. Oktober 2020 ist er Bürgermeister.

Lennestadt. Immer mehr Kandidaten bewerben sich um Nachfolge von Stefan Hundt als Bürgermeister von Lennestadt. Jetzt steigt die erste Frau ins Rennen ein.

Mit Kerstin Bauer stellt die UWG Lennestadt eine Frau für die kommende Bürgermeisterwahl auf. Auf der Mitgliederversammlung wurde sie am Wochenende offiziell nominiert.

Kommunalpolitische Erfahrung bringt die 44-Jährige, die in Halberbracht und Meggen zur Schule ging, um später die höhere Handelsschule in Olpe abzuschließen, als Fraktionsvorsitzende der UWG Lennestadt mit. Seit sechs Jahren bekleidet Kerstin Bauer diesen Posten.

Angetreten in der politische Vereinigung, die nicht nur die Mehrheitsverhältnisse auf-, sondern auch den Bürgermeister ablösen wollte, entschied Kerstin Bauer nach reiflicher Überlegung ihren Namen zur Verfügung zu stellen. „Wir haben Gespräche mit anderen Parteien geführt, konnten uns für die Unterstützung derer Kandidaten jedoch nicht erwärmen“, erklärt sie. Um dem Auftrag der Unabhängigen in der Stadt Lennestadt gerecht zu werden, entschied sich die UWG letztlich zu einer eigenen Kandidatin.

Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten

Kerstin Bauer freut sich auf die Herausforderung, bei der sie durch ihren 19-jährigen Sohn Nick und ihren Lebensgefährten Carsten Meyer, selber sachkundiger Bürger für die UWG Lennestadt, voll unterstützt wird. Mit ihrer Ausbildung zur Schwimmmeisterin und ihrer späteren Berufserfahrung als Bürokauffrau und Praxismanagerin in einer Ergotherapiepraxis setzt Kerstin Bauer ihre politischen Schwerpunkte sowohl in der Gestaltung des künftigen Bäderwesens, ebenso wie in den Bereichen der Bildung, der Digitalisierung, der Stärkung des Ehrenamtes, der Steuer- und Migrationspolitik. Alles unter der zwingenden Verhältnismäßigkeit zwischen Einnahmen- und Ausgabensituation.

„Auch als Bürgermeisterkandidatin stehe ich weiterhin zu meinem politischen Leitsatz: Wir können nur das ausgeben, was wir haben!“, erklärt Kerstin Bauer. „Steuererhöhungen als Ergebnis undisziplinierter Ausgabenpolitik, wird es mit mir nicht geben.“

Kandidaten für Wahlkreise und Reserveliste

Kerstin Bauer ist die bislang einzige Frau im Rennen um den Bürgermeister-Posten in Lennestadt. Nachdem Amtsinhaber Stefan Hundt angekündigt hatte, sich nicht erneut zur Wahl zu stellen, konkurriert sie mit Tobias Puspas (CDU), Sebastian Sonntag (SPD) und Gregor Kaiser (Grüne).

Auf der Mitgliederversammlung wurde zudem Daniel Wittrock im Amt des ersten Vorsitzenden bestätigt. Er wird die anstehenden Wahlkampfaktionen in Lennestadt mit einem Team engagierter Mitglieder planen und durchführen.

Bei der Ratswahl tritt die UWG mit einer Liste aus zehn Kandidaten an. Von den 19 Wahlgebieten konnten zudem im ersten Schritt bereits 13, teils mit neuen, teils mit altbekannten, Mitgliedern als Direktkandidaten besetzt werden. Für die weiteren Gebiete steht die UWG Lennestadt bereits mit Interessierten in Kontakt.