Polizei Lennestadt: Fahranfängerin bei Unfall in Langenei verletzt

Eine Verletzte und ein großer Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montag auf der Fredeburger Straße in Langenei. Gegen 9 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf den Wagen eines 35-Jährigen auf, der anhielt, um eine Fußgängerin an einem Zebrastreifen über die Straße zu lassen.

Warum die Fahranfängerin das Bremsen des Vordermanns nicht bemerkte, steht nach Auskunft der Polizei noch nicht fest. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.