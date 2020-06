Lennestadt: Für THW bricht in Bonzel neue Zeitrechnung an

Bonzel/Lennestadt. Mit dem Einzug in neue Gebäude in Bonzel endet für das THW Lennestadt die quälende Suche nach passendem Standort. Nur die Einweihung muss warten.

Für das Technische Hilfswerk in Lennestadt bricht am Montag eine neue Zeitrechnung an. Mit Sack und Pack bezieht der THW-Ortsverband Lennestadt sein neues Zuhause im neuen Gewerbepark in Bonzel. Seit zehn Jahren war die Hilfsorganisation auf der Suche nach einem angemessenen Standort im Stadtgebiet, nun hat es endlich geklappt.

Bisher war das THW in unmittelbarer Nachbarschaft der Feuerwehr und des DRK Lennestadt in der Meggener Straße in Meggen untergebracht – mehr schlecht als recht. „Eines unserer Fahrzeuge steht seit 12 Jahren draußen“, so Thomas Daldrup, seit 15 Jahren Vorsitzender des THW-Ortsverbands Lennestadt. Auch sonst sind die Platzverhältnisse in Meggen mehr als beengt. Deshalb machte sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BimA), die die Liegenschaften des THW in Deutschland verwaltet, auf die Suche nach einem neuen Standort und wurde in Bonzel fündig.

Dann kam alles anders

Dort planten die Grundstückseigentümer Stefan und Birgit Asseburg seit zwei Jahren den Bau eines Gewerbeparks für Kleinunternehmer. „Die Idee war zunächst, eine große Halle und ein gemeinsames Bürogebäude für Start-Ups und kleinere Firmen zu bauen“, so Stefan Asseburg.

Doch dann kam das THW ins Spiel. Alle Beteiligten erkannten schnell die Win-Win-Situation. Das THW wäre mit einem Komplettumzug alle Platzprobleme los, Asseburg bekäme mit dem BimA als Mieter und dem THW als Untermieter einen langfristigen und verlässlichen Mieter für den größten Teil der Immobilie. Bald wurde man sich einig. Das Architektur Büro Luig aus Grevenbrück änderte die Pläne und schnitt diese auf die Anforderungen des THW zu.

Es übernimmt nun das komplette Bürogebäude sowie den allergrößten Teil der Halle. In dem dreistöckigen Verwaltungsgebäude ist genug Platz für das Büro des Ortsvereins, sowie sämtliche Umkleide- und Sanitärräume, Seminar-und Schulungsräume, Küche etc. In der 700 Quadratmeter großen Halle mit sechs großen Rolltoren werden die Fahrzeuge des THW und eine Werkstatt untergebracht, alles nach den aktuellen Anforderungen.

Neuen Möbel sind bestellt

„Endlich haben wir soviel Platz, dass wir um unsere Fahrzeuge auch mal rumgehen können. Das war bisher nicht möglich“, so Thomas Daldrup. Sollten die nächsten Fahrzeuge des THW noch größer werden, werde dies kein Problem sein.

Die Mitglieder des Ortsverbands haben viele Utensilien schon am alten Standort vorgepackt, die neuen Möbel für die Büros sind bestellt. In der übernächsten Woche soll der komplette Umzug von Meggen nach Bonzel abgeschlossen sein.

Die offizielle Einweihung des neuen THW-Standorts in Lennestadt soll wegen der Coronasituation erst im kommenden Frühjahr stattfinden.