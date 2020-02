Die Night of Sounds am 18. April in der Showhalle des Elspe Festivals: Konzert mit Sinfonieorchester, großem Chor, Band, Solisten und modernster Ton- und Lichttechnik.

Elspe/Lennestadt. 2011 fand die Night of Sounds in Elspe statt, im April kehrt die Junge Philharmonie Lennestadt nun mit großem Chor auf den Rübenkamp zurück.

Lennestadt: Heimspiel für die Junge Philharmonie

Wenn Mozart auf Bon Jovi trifft, die Hornisse von Schostakowitsch im neuen Arrangements gespielt wird, das Weiße Rössl im Sauerland liegt, die Winnetou-Melodie und Lennestadt Hymne, gespielt von einem großen Symphonieorchester mit 120 Chorstimmen, erklingen, dann ist die „Night of Sounds“ wieder angebrochen.

Seit neun Jahren unterwegs

Seit nunmehr neun Jahren begeistern die Musiker der Jungen Philharmonie Lennestadt und der Chöre Aviva, Gaudium und Junger Chor Eslohe ihr Publikum mit einer geschickten Verbindung aus Klassik und Pop, Tradition und Moderne, Bekanntem und Unbekanntem.

Optisch eindrucksvoll in Szene gesetzt, entstehen in der „Night of Sounds“ ganz besondere emotionale Momente, die Gänsehaut von Anfang an garantieren – diesmal im Rahmen der Volksbank-Gala am Samstag, 18. April, in der Showhalle des Elspe Festivals. Somit haben die Junge Philharmonie, die beiden Chören Aviva und Gaudium ein lupenreines Heimspiel und von Eslohe über die B 55 nach Elspe ist es ebenfalls nur ein Katzensprung.

Kreis Olpe Tickets im Vorverkauf erhältlich Tickets für das Konzert sind unter www.elspe.de erhältlich in zwei Kategorien (1. Platz: 29,90 Euro, 2. Platz: 24,90 Euro, Platzreservierung) sowie unter Tel. 02721/94440. Volksbank-Mitglieder können unter www.voba-bigge-lenne.de/veranstaltungen Tickets zum reduzierten Preis erwerben (1. Platz: 26,90 Euro, 2. Platz 21,90 Euro).

Die Showhalle bietet einzigartige technische Möglichkeiten, die Musik ins richtige Licht zu rücken. Zuletzt war die „Night of Sounds“ 2011 hier zu Gast. Die Junge Philharmonie Lennestadt und die „NOS-Band“ werden an diesem Abend mit mehr als 60 Musikern besetzt sein. Durch das Programm führt Gisbert Baltes. „Ein großartiges Konzert“, davon ist Volksbank-Vorstand Bernd Griese überzeugt: „Diesen Musikgenuss sollte sich niemand entgehen lassen.“

Das Organisationsteam freut sich mit Bernd Griese vom der Vorstand Volksbank Bigge Lenne und dem musikalischen Leiter Michael Nathen auf die Night of Sounds in der Showhalle Elspe. Foto: Privat / WP

Die „Night of Sounds“ ist bekannt und beliebt für ihre gute Mischung der verschiedenen Stilrichtungen. Der musikalische Leiter Michael Nathen und Tobias Schütte haben dem Ensemble wieder ein Programm auf den Leib geschrieben, das für alle Geschmäcker etwas bereithält, packende Emotionen bei Andrew Lloyd Webers Stück „Vaults of Heaven“ oder reale Klassik bei Brahms „Ungarischen Tanz No. 5“. Das Werk „Judex“ aus „Mors et vita“ von Gounod ist eine große Hymne, die Gänsehautmomente verspricht, bevor Bariton Hendrik Schörmann das Publikum zu einer Reise ins Weiße Rössl am Wolfgangsee einlädt.

Passend zur Lokalität darf natürlich auch ein wahres Stück Amerika mit dem Song „Calling Baton Rouge“ nicht fehlen.

Förderung von Talenten

Die Ausbildung und Förderung von Kultur und talentierten Nachwuchsmusikern ist den Veranstaltern und dem Hauptsponsor Volksbank eine besondere Herzensangelegenheit. Immer wieder haben neue junge Talente die Möglichkeit zum ersten Mal auf einer großen Bühne mit dem Ensemble zu musizieren. Viele wurden in der Musikschule Lennestadt-Kirchhundem ausgebildet und sind aktuell beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich.

„Das Zusammenspiel von Profis, Amateuren und Nachwuchsmusikern ist dabei eine Herzensangelegenheit der JPL“, erläutert Vorsitzende Sandra Dunckel: „Wir freuen uns sehr, dass wieder einige Berufsmusiker mit uns musizieren, da die Tipps und Tricks, die hier am Rande weitergegeben werden, unendlich wertvoll sind. Diesen Lerneffekt zu erreichen ist eines der Hauptziele unseres Orchesters.“