Lennestadt: Keine Videokonferenz am Gymnasium Maria Königin

Lennestadt Das Gymnasium Maria Königin in Lennestadt setzt im Lockdown auf Digitales. Videokonferenzen gibt es allerdings nicht. Die Gründe:

Das Distanzlernen im Lockdown stellt Schulen vor Herausforderungen: Der Lehrer ist nicht mehr vor Ort ansprechbar, trotzdem soll der Unterricht bestmöglich digital stattfinden. "Ich habe den Eindruck, dass sich viele Schulen unter Druck gesetzt fühlen, gerade was Videokonferenzen angeht", sagt Jan Fabian Borys, Schulleiter des Gymnasiums Maria Königin in Lennestadt. Er erklärt, warum seine Schule von Videokonferenzen absieht und worauf er stattdessen setzt.

Lennestadt: Gymnasium Maria Königin setzt im Lockdown auf Online-Plattform

"Wir haben uns seit dem ersten Lockdown digital sehr intensiv auf den Weg gemacht", sagt Jan Fabian Borys. Die Schule greift beim Distanzunterricht bislang auf mehrere Möglichkeiten zurück:

"Wie verwenden XSchool", sagt der Schulleiter. Hier können Aufgaben und Materialien an einem Ort digital abgerufen werden. "Die Plattform bietet uns auch einen datenschutzkonformen Austausch", sagt Borys. So können die Schüler dort Nachfragen über einen Chat stellen oder sich beispielsweise in einem Blog austauschen.

Lennestadt: Lernvideos statt Videokonferenzen am Gymnasium Maria Königin

Neben der "XSchool"-Plattform setzt das Gymnasium Maria Königin auch auf die App "Explain Everything". "Hier gibt es Folien, interaktive Tafeln und von meinen Kollegen für die Lerngruppe erstellte Lernvideos", so Borys. Sowohl die App als auch "XSchool" würden den Vorteil bieten, dass die Inhalte zeitlich unbeschränkt abrufbar seien.

Zudem setzen sich die Klassenlehrer am Lennestädter Gymnasium einmal in der Woche mit dem Elternhaus der Schüler telefonisch in Verbindung, um Nachfragen zu klären und trotz Distanzunterricht weiterhin stets ansprechbar zu bleiben. Auch schuleigene Laptops und iPads stehen zur Verfügung, die bei Bedarf von den Schülern ausgeliehen werden können.

Gymnasium Maria Königin: Eltern wünschen sich direkte Kommunikation beim Distanzunterricht

"Trotz all dieser Möglichkeiten haben wir festgestellt, dass die Eltern die direkte Kommunikation vermissen", so Borys. "Ab nächter Woche bieten wir daher Audiokonferenzen in Live-Form an." Hierfür müssen die Eltern von nicht-volljährigen Schülern und die über 18-jährigen eine Einverständniserklärung unterschreiben.

So sollen Kurse und Klassen mit den Fach- und Klassenlehrern "außerhalb von Bewertungssituationen" zusammengebracht werden und sich direkt austauschen können, heißt es in dem neuesten Elternbrief der Schule.

Distanzunterricht: Gymnasium lehnt Videokonferenzen wegen des Datenschutzes ab

Videokonferenzen sollen aber weiterhin nicht möglich sein. "Ein wesentliches Argument gegen Videokonferenzen ist die Datenschutzgrundverordnung", so Borys. Sie gäbe einen gesetzlichen Rahmen vor, über die sich das Land NRW seit Beginn der Pandemie den Schulen gegenüber nicht rechtsverbindlich geäußert habe. Das Schulministerium beruft sich stattdessen auf die Verantwortung der Schulleitung bei der Beachtung der Datenschutzbestimmungen.

Viele Schulen im Kreis Olpe, wie etwa das Gymnasium der Stadt Lennestadt, arbeiten trotzdem mit Videokonferenzen. Das Gymnasium Maria Königin bleibt weiter hart. Denn neben dem Datenschutz wäre auch ein Problem, dass die Lehrer keinen Einfluss darauf hätten, "was die Schüler bei Videokonferenzen tun", erklärt Borys. So könnten etwa durch Screenshots oder Mitschnitte unerlaubte Aufnahmen von Teilnehmern erzeugt werden. Im Elternbrief der Schule wird hier auf die Mobbing-Gefahr hingewiesen: So könnten die Aufnahmen zur Bloßstellung und Diskriminierung einzelner verwendet werden. "Ohne auf das Recht am eigenen Bild Einfluss nehmen zu können", heißt es dort weiter.

Lockdown: Flexibles Lernen statt Videokonferenzen am Gymnasium in Lennestadt

Darüber hinaus sei die Teilnahme an Videokonferenzen von allen Beteiligten vom Gesetzgeber als "unbedingt freiwillig" definiert. "Wir müssen vorher alle Schüler abfragen", erklärt Jan Fabian Borys. Und diese Freiwilligkeit könne auch jederzeit wiederrufen werden. Darüber hinaus gäbe es nicht in jedem Elternhaus die Möglichkeit, an Videokonferenzen teilzunehmen. "Eventuell ist die Mama oder der Papa nicht im Homeoffice", sagt Jan Fabian Borys. Hinzu kommen möglicherweise Probleme bei der technischen Ausstattung und der Internetverbindung.

All diese Gründe spielen für den Lennestädter Schulleiter zusammen, sodass er auch weiterhin keine Videokonferenzen an seiner Schule erlaubt. "Das hat auch etwas mit unserer pädagogischen Konzeption zu tun: Wir sehen den Mehrwert im Wochenplan", betont Borys. So könne sich jeder Schüler eine eigene Struktur schaffen.

Jan Fabian Borys wünscht sich, dass das Schulministerium irgendwann eine Plattform anbietet, die alle digitalen Möglichkeiten vereint, die Schüler und Lehrer haben wollen. Sie sollte allerdings auch alle pädagogischen, technischen und rechtlichen Dimensionen erfüllen.

So läuft der Distanzunterricht am Gymnasium der Stadt Lennestadt

Der Distanzunterricht am Gymnasium der Stadt Lennestadt findet nach Stundenplan statt. Hier wird auch nicht auf Videokonferenzen verzichtet. Alle Schüler werden zum jeweiligen Stundenbeginn von ihren Klassen- und Fachlehrern online begrüßt. Die persönliche Stimmungslage wird abgefragt, Inhalte werden im Chat besprochen, Aufgaben verteilt und digitale Partner- oder Gruppenarbeiten vorbereitet, wobei 90-minütige Videokonferenzen nicht die Regel sein müssen.

In Arbeitsphasen kann man das virtuelle Klassenzimmer verlassen und für sich die Aufgaben, die auch per Mail oder in OneNote zur Verfügung gestellt werden, bearbeiten. Am Ende der Stunde werden dann die Ergebnisse besprochen, Fragen geklärt, und Hausaufgaben aufgegeben – eigentlich genauso wie es im Präsenzunterricht stattfinden würde. Das berichtet auch Celiné aus der 6a, die es toll findet „dass man immer jemanden fragen kann und auch mit den anderen Kindern zusammenarbeiten kann“. „So ist das Lernen auch viel lustiger als nur Arbeitsblätter zu machen!“, ergänzt ihr Klassenkamerad Tom.