Lennestadt: Kind zündet Decke an – Feuer zerstört Wohnung

Meggen. Durch einen Zimmerbrand ist eine Wohnung in Lennestadt-Meggen nicht mehr bewohnbar. Ein sechsjähriges Kind scheint das Feuer verursacht zu haben.

Nach einem Feuer am Freitag ist eine Wohnung in der Alte Straße in Lennestadt-Meggen nicht mehr bewohnbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Meggen, Altenhundem und Grevenbrück waren um kurz vor 13 Uhr zu dem Zimmerbrand ausgerückt.

„Schon auf der Anfahrt von Halberbracht sah man von weitem dunklen Rauch“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Christopher Hendrichs. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Kinderzimmer im Erdgeschoss im Vollbrand.

Die 33-jährige Mutter und Mieterin der Wohnung hatte selbst den Notruf gewählt, konnte aber nicht ausschließen, dass noch weitere Personen in dem Gebäude waren. So stand in den ersten Minuten die Menschenrettung im Vordergrund. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in die Wohnung im Erdgeschoss, ein weiter Trupp nahm sich die Wohnung im ersten Obergeschoss vor. Kurze Zeit später konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Die Mutter und ihre Kinder im Alter von sechs, acht und zehn Jahren hatten vor Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen und sich in Sicherheit bringen können. Auch sonst waren keine weiteren Personen in dem Gebäude.

Rauchgase und Hitze zieht durch gesamte Wohnung

Der Rettungsdienst des Kreises Olpe, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle in Meggen gerufen wurde, kümmerte sich um die Familie. Die Feuerwehr begann unterdessen mit den Löscharbeiten. Mittlerweile waren die Rauchgase und die enorme Hitze durch die gesamte Wohnung gezogen.

Wie die Polizei vor Ort erklärte, ist die Brandursache bereits bekannt. Der sechsjährige Sohn war wohl im Zimmer der Mutter auf einen Stuhl geklettert und hatte sich vom Schrank das Feuerzeug der Mutter geholt. Damit zündete er nach ersten Erkenntnissen die Bettdecke im Kinderzimmer an. Da sich das Feuer dermaßen rasch ausgebreitet hatte, ist die Wohnung im Erdgeschoss aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Mutter, ihre beiden Söhne und die Tochter werden übergangsweise wohl bei Familienangehörigen unterkommen.

Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Brandsachverständiger der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.