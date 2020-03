Motorradunfall in Lennestadt-Meggen.

Unfall Lennestadt: Motorradfahrer stürzt und rutscht in Lkw

Lennestadt. Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Lennestadt-Meggen. Ein abbiegender Lkw hat ihn offenbar überrascht.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 236 in Lennestadt-Meggen ist ein Motorradfahrer am Donnerstag gegen 14.40 Uhr schwer verletzt worden. Der 39-Jährige prallte auf seinem Motorrad mit einem Lkw zusammen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war der Motorradfahrer in Richtung Maumke unterwegs, als er zwei Autos überholte und dabei stark abbremste, weil der Lkw aus der Straße Zur Christinenhütte nach links in Richtung Altenhundem abbog. Dabei verlor der 39-Jährige die Kontrolle über sein Krad, stürzte auf die linke Seite und rutschte in den Lkw.

Ein Rettungswagen-Team und ein Notarzt behandelten den 39-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die B 236 war für einen kurzen Zeitraum vollgesperrt.