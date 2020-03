Lennestadt: Radfahrer nach schwerem Unfall verstorben

Saalhausen. Der Radfahrer, der in Saalhausen am Wochenende in einen Unfall verwickelt war, ist am Dienstag verstorben. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.

Der Rennradfahrer, der am Samstag in Saalhausen gegen ein stehendes Postfahrzeug fuhr, ist tot. Wie bereits berichtet, kam es an dem Tag gegen 13 Uhr auf der Winterberger Straße in Saalhausen zu dem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 60-jährige Radfahrer war aus nach wie vor ungeklärten Gründen auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Bus aufgefahren. Durch den Aufprall verletzte sich der Radfahrer schwer. Er verstarb am Dienstag Tag in einer Klinik. Dies ist der erste Verkehrsunfalltote im Kreis Olpe in diesem Jahr.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Lennestadt unter der Telefonnummer 02723-9269-5200 in Verbindung zu setzen.