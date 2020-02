Lennestadt: Theaterstück über Nazizeit hinterlässt Wirkung

Die Schülerinnen und Schüler erfahren heute – darf man hoffen – eine Menge über die Lügen und die kaum vorstellbaren Untaten der Nazis. Zu diesen Informationen dürften Zahlen, Statistiken gehören. Aber wie sehr treffen uns Zahlen? Das „Junge Theater Bonn“ erzählt mit dem Stück „Das letzte Aufgebot“ eine Geschichte, die gerade Jugendliche packt. Denn es geht darin um Leute ihres Alters, fast noch Kinder, die kurz vor Kriegsende als Soldaten kämpfen mussten, eben das letzte Aufgebot.

Überraschende Wendungen

Es gibt überraschende Wendungen, etwa dass Maria (Fabiola Mon de la Fuente) Jüdin ist, die ein wenig an den Film erinnern. Aber die tun dem Stück gut, es bleibt dadurch spannend. Wichtiger sind die Konflikte, die uns packen. Da ist der fünfzehnjährige Jakob (Oscar Kafsack), der zwischen seiner Freundin Maria und seiner Mutter (Olja Artes) steht, wenn er sich, wie die SS es verlangt, zum Militär meldet, weil seine Freunde es auch tun. Da sind die Konflikte unter den Jugendlichen, bei denen das Spektrum vom vorsichtigen Skeptiker Martin (Jari Suppert) bis zum fanatischen Hitlergefolgsmann Franz (Karl Junker) reicht.

Mutige und Mitläufer

Da gibt es Mutige wie den Bürgermeister (Jan Hermann), der Maria zu sich nimmt, und gefährliche Mitläufer wie den Vater von Franz (Nino Conradt), der sich zuerst nicht genug damit tun kann, dem Regime zu dienen, und am Kriegsende als erster dem Regime abschwört. Was das Stück sehr gut herausarbeitet, ist, dass die Jugendlichen von den Nazis und ihrer Sprache verführt und missbraucht werden. Als die ersten Schüsse fallen und Hannes (Frederik Krischer) schwer verletzt wird, dämmert den meisten, dass Krieg etwas anders ist als ihr Traum, in den Kampf zu ziehen.

Liebesgeschichte thematisiert Judenhass

Die Liebesgeschichte zwischen Jakob und Maria wiederum lässt den unseligen Judenhass lebendig werden. Dass einige der jungen Darstellerinnen und Darsteller an dem Stück mitgeschrieben haben, ist bemerkenswert, passt aber ins Konzept des „Jungen Theaters Bonn“, zu dem die Kreativitätsförderung von Jugendlichen im Theaterbereich gehört. Die Rollen der Jugendliche wurden von Schülerinnen und Schülern gespielt. Das machten sie ausnahmslos hervorragend. Das zeigte auch der anhaltende Beifall. Die Zuschauer – Schülerinnen und Schüler der Realschule Grevenbrück und der beiden Gymnasien in Altenhundem (Klassen 9 und 10) - dürften nachhaltig beeindruckt nach Hause gegangen sein.