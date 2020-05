Lennestadt: Zweijähriger Junge von Auto erfasst

Maumke. Bei einem Unfall in der Ortschaft Maumke wurde ein zweijähriges Kind angefahren.

In der Straße „Am Hasenpfad“ in Maumke ereignete sich am Donnerstag (28. Mai) gegen 18.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein zweijähriges Kind glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Zunächst befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw die Straße. Nach eigenen Angaben nahm er spielende Kinder am Fahrbahnrand wahr und verringerte auch seine Geschwindigkeit. Dabei übersah er aber das zwischen den parkenden Pkws auf die Straße laufende Kind. Er bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde von dem Pkw erfasst. Er erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen behandelte das Kind vor Ort.