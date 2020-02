Lennestädter Zipfelmützen lassen die Sauerlandhalle beben

50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle"

Altenhundem. Sie haben nach 50 Jahren nichts verlernt, im Gegenteil. Die Zipfelmützen lieferten eine tollte Narrenshow in der „Schunkelnden Sauerland“.

Volle Halle, tolle Stimmung und mehr als drei Stunden närrischer Hochleistungs-Spaß ohne Pause. Keine Frage, die Lennestädter Zipfelmützen verstehen ihr jeckes Handwerk auch nach 50 Jahren perfekt. Die aus mittlerweile drei Generationen bestehende Truppe servierte ihrem Publikum am Samstagabend in der Schunkelnden Sauerlandhalle unterm dem Motto „Zurück aus der Zukunft“ ein Jubiläumscocktail, der alles hatte, was ein guter Drink braucht: Er muss gut aussehen, ein klasse Aroma entwickeln und dann noch den gewissen Pfiff haben.

Dass das Jubiläumsprogramm mit einigen viele grandiosen Nummern aus den letzten 50 Jahrzehnten gespickt werden würde, war klar, aber wie diese verpackt und die Brücke von damals zu heute geschlagen wurde, das ließ das jecke Herz höher schlagen.

Ständchen für die Zipfelmützen-Gründer

Bereits beim Opening hatten die Ur-Zipfelmützen ihren ersten Auftritt. Zunächst durften sie zuhören, als Anke Eberts ihnen auf die Melodie von Nenas „99 Luftballons“ ein besonderes Ständchen servierte: „Runde 50 Jahre schon – die Zipfelmützen Tradition, nie viel drüber nachgedacht – einfach nur gelacht gemacht.“ Dann schunkelte „Ganz Lennestadt...“ wie man es seit 50 Jahren kennt. Anschließend beamten die beiden Moderatoren Jan „Doc Brown“ Eberts und Timo Grobbel mit ihrem „Fluxkompensator“ ein Highlight nach dem anderen auf die Bühne.

50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: Volker Eberts / WP

Peter Dommes unverwechselbar

Peter Dommes in der Bütt hatte sich unter dem Motto „Missverstehen Sie mich richtig“ viele Gedanken zu aktuellen Themen gemacht. Von der Steuer („Beim Finanzamt haben Sie die Treppen abgebaut, die Leute gehen wegen der hohen Steuer sowieso immer die Wände hoch“), über die Bildung („Wenn man Schülerinnen heute nach ihrer Konfession fragt, ist 75b nicht die seltenste Antwort“), die Umwelt („Ich versuche Plastik einzusparen, deshalb hab ich meiner Frau die Scheckkarte abgenommen“) bis zur Berliner Politik („Der einzige, der noch geschlossen hinter der Regierung steht, ist der Berliner Flughafen“, „Warum hat der Bundestag diese Glaskuppel, weil es keinen Zirkus mit Flachdach gibt“). Das Publikum bog sich vor Lachen, auch bei der nächsten Nummer. Alexander Kuhlmann zelebrierte als angetrunkener Magier eine Zaubershow der Extraklasse, ein Klassiker aus früheren Jahren und bewies, dass er nichts verlernt hat.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Spassgarde hat nichts verlernt

Kurz danach durfte er als Mariechen der Spassgarde zeigen, wie schrecklich-schön Gardetanz sein kann. Schwarzlicht-Theater gehörte oft zu den optischen Höhepunkten im Programm, immer ein Hingucker. Diesmal ließen die Zipfelmützen die ersten Computerspiele wie Pacman, Tetris oder Super-Mario wieder auferstehen, um dann beim Vogelschießen ins Schwarze zu treffen, eine gelungene Show.

50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 1 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Kaum zu erkennen: Bürgermeister Stefan Hundt als Clown und Kurt Kremer als Pirat in der „Schunkelnden Sauerlandhalle". Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Unverwüstlich: Rolf Redecker und Helmut Eberts (von links) in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Auch die Gäste vom Heldener HCC haben Spaß. in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft „De Spassbacken“ wie sie man sie kennt … in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Die Moderatoren Jan „Doc Brown“ Eberts mit dem Flux-Kompensator und Timo Grobbel in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Die Regimentstöchter aus Attendorn Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Klasse: Peter Dommes in der Bütt Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Die Lennefunken bei ihrem Showtanz. in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Der „Magier“ Alex Kuhlmann wusst wieder alle zu verblüffen in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Stammgäste: die Funkengarde aus Helden in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft … nicht minder attraktiv: Die „Spassgarde der Zipfelmützen in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Zum Schreien: Der Heinz aus Mainz in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Die Gäste aus Kirchhundem amüsieren sich prächtig in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft 50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 36 50 Jahre Zipfelmützen: Zurück aus der Zukunft Die Prinzengarde aus Helden in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Heinz aus Mainz

Eine besondere „Ein-Mann-Show“ kam gegen Ende des Programms, und was für eine. Florian Redecker als „Der Heinz aus Mainz“ bzw. Prolopräsident, nahm die klassische Määnzer Fassenacht mal wieder ordentlich auf die Schippe, schoss nicht nur mit Konfetti, sondern so manchen Kalauer unters Narrenvolk und bedankte sich am Ende bei seinem Vater, Zipfelmützen-Urgestein und Chef-Dramaturge Rolf Redecker: „Danke Papa, dass ich hier seit 30 Jahren Quatsch erzählen darf.“

50 Jahre Zipfelmützen "Zurück aus der Zukunft" in der "Schunkelnden Sauerlandhalle" Foto: Volker Eberts / WP

Den Nerv getroffen

Zum Finale marschierte die ganze Truppe zusammen mit dem Musikverein Langenei in die Halle, um noch einmal zu singen und zu schunkeln und dann wurde es noch einmal emotional beim auf die Stadt Lennestadt umgeschriebenen Kasalla-Song „Mir sind eins“, in dem es hieß: „Von Elspe bis nach Meggen, von Oedingen bis nach Kirchveischede, von Milchenbach bis nach Altenhundem. Wir sind zusammen, wir sind Eins, wir zusammen sind Lennestadt.“ Riesenapplaus vom Publikum und ein dickes Lob von einem begeisterten Stefan Hundt, „dem künftigen Ex-Bürgermeister“, wie er von Timo Grobbel begrüßt wurde: „Die Zipfelmützen schaffen es immer wieder, den Nerv des Publikums zu treffen.“