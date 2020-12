„LeseFutterKiste“: In Finnentrop steht ein Bücherschrank

Quartiersentwicklerin Barbara Sander-Graetz, Josef Pagana und Jasmin Hirschfeld (v.l). freuen sich, dass der Bücherschrank, die „LeseFutterKiste“, nun in Finnentrop in der Theodor-Fontane Straße 24 an den Start gegangen ist.

Finnentrop Zwischen dem DRK-Quartiersbüro und dem Service Wohnen an der Theodor-Fontane-Straße gibt es Bücher für Leseratten zum Nulltarif:

Literatur zum Nulltarif gibt es ab sofort an der Theodor-Fontane Straße 24 zwischen DRK-Quartiersbüro und Service Wohnen. Hier steht der erste Bücherschrank im öffentlichen Raum in der Gemeinde Finnentrop.

Drei Regaletagen in der knallroten „LeseFutterKiste“ laden ein zum Tauschen: Krimi gegen Kinderbuch, Schmöker gegen Sachbuch, Historienschinken gegen Heimatroman – schon die Grundausstattung ist äußerst vielseitig.

Das Prinzip des Bücherschranks ist einfach: Wer Bücher weitergeben möchte, kann sie hineinstellen. Wer seine eigenen Bücher gelesen hat und neuen Lesestoff benötigt, darf sich kostenfrei an dem Schrank bedienen.

Ausrangierte Altkleidercontainer

Die Idee hatte DRK Quartiersentwicklerin Barbara Sander-Graetz. Mit Hilfe des NRW Heimatschecks wurde die Umsetzung auch realisierbar. „Das DRK hatte ausrangierte Altkleidercontainer. Ein zweites Leben als Bücherschrank konnte ich mir gut vorstellen.“

Das sah auch das Land NRW so und bewilligte im September einen Heimatscheck über 2000 Euro für die Umsetzung. „Zunächst galt es jemanden zu finden, der sich zutraute aus dem Container einen Schrank mit Tür zu bauen“, so die Quartiersentwicklerin. Der richtige Mann war Josef Pagana. Der Finnentroper hat in Sporke eine Werkstatt und gestaltet eigentlich aus Ölfässern einzigartige Möbelstücke. „Der Container war schon eine echte Herausforderung“, so der Familienvater. „Besonders die Frage der Stabilität verlangte einiges an Kreativität und Ideen. Doch wir haben es geschafft.“

Über die sozialen Medien wurde ein passender Name gesucht und die Wahl fiel schließlich auf „LeseFutterKiste“. „Wir haben den Container neu beschichten lassen und suchten anschließend einen Künstlern, der ihn gestaltet“, schildert Barbara Sander-Graetz die weitere Vorgehensweise. Künstlerin Jasmin Hirschfeld nahm Pinsel und Farbe in die Hand und gab der LeseFutterKiste ein einmaliges Erscheinungsbild. „Sie ist jetzt ein echtes Kunstwerk“, freut sich die Organisatorin.

Mekka für Fans des gedruckten Wortes

Eine Erstausstattung für den Bücherschrank steuerte Stefan Schröder aus Ostentrop bei. Seine Garage, die „Buchhaltestelle“, ist schon lange ein Mekka für Fans des gedruckten Wortes. Er wird sich auch in Zukunft um die Betreuung des Buchschrankes kümmern. „Zuerst habe ich ihn auf der App Buchschrankfinder eingestellt und ich bin mächtig stolz, dass ich dabei sein kann.“

Barbara Sander-Graetz freut sich sichtlich, dass dieses Projekt noch vor Weihnachten zum Abschluss gekommen ist. „Gerade jetzt im Lockdown ist lesen total angesagt. Ich hoffe, die Lesefutterkiste wird in Zukunft für viel Freude und viele Stunden mit tollen Geschichten sorgen.“

********

Weitere Infos: Der Bücherschrank in Finnentrop wurde mit dem Heimat-Scheck NRW finanziert. Rund 150 Millionen Euro stellt die Landesregierung mit den fünf Elementen Heimat-Scheck, Heimat-Preis, Heimat-Werkstatt, Heimat-Fonds und Heimat-Zeugnis bis 2022 zur Gestaltung von Heimat bereit. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen deutlich sichtbar werden zu lassen.