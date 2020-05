Lockdown auf Italienisch: Anne Leone aus Attendorn

Anne Leone ist ein glücklicher Mensch. Die gebürtige Attendornerin, eine geborene Halberstadt, lebt seit zwölf Jahren mit ihrem italienischen Mann und den beiden Söhnen in Azzate in der Lombardei, mit Blick auf die Voralpen „als Panorama vor dem Wohnzimmerfenster, die schönsten italienischen Seen in unmittelbarer Umgebung, das Meer in wenigen Autostunden erreichbar und immer den leckersten Vino im Keller“, erklärt die 42-Jährige.

Es sei zwar nie alles perfekt gewesen, aber sie habe immer gern dort gelebt, bis Italien von der Corona-Epidemie überrannt und die Familie Leone plötzlich in ihrer Freiheit extrem eingeschränkt wurde. Lockdown auf Italienisch. Was das bedeutet, hat die ehemalige Schülerin des Rivius-Gymnasiums, die ihren Mann bei einem Schüleraustausch kennenlernte und Anfang 2008 nach Italien zog, hautnah zu spüren bekommen.

Weil die Infektions- und Todeszahlen in Italien in kürzester Zeit explosionsartig nach oben schießen, legt die Regierung das öffentliche Leben in dem südeuropäischen Land komplett lahm. Familien dürfen zwei Monate lang das Haus nicht verlassen. Kleine Ausnahmen: Einmal die Woche geht’s zum Einkaufen in den Supermarkt, und wer Hunde besitzt, darf mit ihnen rausgehen, allerdings nur in einem Mini-Radius um das eigene Haus. „Mir ging der Arsch auf Grundeis“, lässt die zweifache Mutter, die ihre Muttersprache nicht verlernt hat, einen Blick in ihr Seelenleben zu. Und: „Ich habe Italien schon immer als Kontrollverlust erlebt.“ Jetzt wird dieses Gefühl Realität.

Aus der Werbebranche komplett verabschiedet Anne Leone war viele Jahre in der Werbebranche tätig. Sie lebte längere Zeit in Köln und pendelte der Arbeit wegen zwischen der Domstadt, Düsseldorf und Hamburg. Studiert hat sie International Management. In Italien hat sie schließlich eine Ausbildung zum Coach für Führungskräfte gemacht und sich aus der Werbebranche verabschiedet

Leone: DDR-mäßige Überwachung

„Es vergeht kein Tag seit Anfang März, an dem ich nicht überlege, ob ich vor zwölf Jahren einen Fehler gemacht habe. Und ob ich, wenn die die Tore wieder aufmachen, sofort nach Deutschland fliehen sollte.“ Denn der italienische Staat, schildert Anne Leone, sei völlig überfordert, das Gesundheitssystem nicht annähernd vergleichbar mit dem deutschen. Sie erzählt von einer DDR-mäßigen Überwachung, von Nachbarn, die sofort die Polizei alarmieren, wenn jemand auf der Straße unterwegs ist. „Die emotionalen Auswirkungen sind unglaublich krass.“ Das Land und seine Menschen leiden. Und trotzdem liebt Anne Leone „ihr“ Italien. Deswegen wird sie bleiben, in der wunderschönen Lombardei.

In den Momenten der Krise sehnt sie sich nach dem deutschen Standard. „Kein europäisches Land konnte mit so vielen Intensivbetten aufwarten wie Deutschland und hat die Sterberate so gering gehalten, dass man sich diesseits der Alpen wundert, mit welchem Zauberstab die Ärzte das wohl gemeistert haben, oder ob da an den Zahlen frisiert wurde“, erklärt Leone mit neidischem Blick.

Ihre Message: „Wir Deutschen sollten dankbar sein, dass wir vergleichsweise normal weiterleben durften. Das konnten die Italiener nämlich nicht.“

Karneval im Sauerland

Erst im Februar haben Anne Leone und ihre Kinder gemeinsam mit der Familie im Sauerland Karneval gefeiert. Zu dieser Zeit wurden in ihrer Heimat schon die ersten Schulen geschlossen. „Keiner nahm das so ernst, was in Italien brodelte“, erinnert sich Leone an die Anfänge der Epidemie zurück, die noch gar nicht lange zurückliegen.

Doch dann schlug die Pandemie erbarmungslos zu. Sicherheit, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit. Das kennt sie aus Deutschland, nicht aber in Italien. Immerhin gehen mittlerweile auch dort die Infektions- und Todeszahlen zurück, so dass die Freiheit sukzessive zurückkehrt.

Joggen ist zum Beispiel wieder erlaubt. Die Grenzen werden wieder geöffnet. Es sind kleine Schritte, die Anne Leone aber dankbar machen. Das Wichtigste ist überhaupt: „Meiner Familie geht es gut.“ Lockdown auf Italienisch. Es ist eine Herausforderung, eine Zerreißprobe für die Familie der gebürtigen Attendornerin. Einer Frau, die trotz allem glücklich und dankbar ist.