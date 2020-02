Mario Girardi ist in Olpe ein Gastronom mit Leib und Seele

Es ist eine kulinarische Erfolgsgeschichte. Vor einem Vierteljahrhundert eröffnete Mario Girardi das L’isoletta in Olpe. Heute gehört das Restaurant des sympathischen Italieners zur Kreisstadt wie die Martinus-Kirche. Der 51-Jährige hat sich in der gastronomischen Szene in Olpe und darüber hinaus einen Namen gemacht. „90 Prozent unserer Besucher sind Stammkunden. Darauf sind wir stolz. Ich möchte mich bei allen Gästen bedanken für die ganzen Jahre“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Rückblende. Eigentlich hatte die Lehrerin in der süditalienischen Gemeinde San Fele dem jungen Mario empfohlen, Architektur zu studieren. „Das wäre jedoch ein langer Weg gewesen. Ich wollte aber meine Eltern finanziell entlasten und schnell mein eigenes Geld verdienen“, erzählt der 51-Jährige, der dann eine Ausbildung zum Restaurantfachmann absolvierte.

Als 17-Jähriger nach Deutschland

„Freunde, die im Sommer im Urlaub nach Italien zurückkamen, hatten mir erzählt, wie gut es in Deutschland ist. Außerdem war es auch damals ein bisschen schwierig, in Italien Arbeit zu finden“, berichtet Mario Girardi. Er war 17 Jahre alt, als er sich entschloss, nach Deutschland auszuwandern: „Ich bin losgezogen, ganz allein, mit 150.000 Lira, die mein Vater mir in die Tasche gesteckt hatte.“ 150.000 Lira waren damals gerade 150 Mark.

Kreis Olpe Kulinarische Wanderung Mario Girardi ist Mitgründer der „kulinarischen Wanderung“, die jeweils am ersten Sonntag im September in Olpe stattfindet. Daran nehmen immer mehrere heimische gastronomische Betriebe teil. Die Teilnehmer wandern eine Strecke von etwa 15 Kilometern. Auf dem Weg können sie Speisen der Restaurants genießen.

Über Essen, Marburg und den Schwalm-Eder-Kreis führte der Weg des 51-Jährigen nach Kreuztal. Vor 25 Jahren zog der Italiener dann nach Olpe und eröffnete im Februar 1995 zunächst im Keller am Kurkölner Platz das Restaurant L’isoletta. Hier war er bis Ende 2006, seit 2007 ist er an der Westfälischen Straße 21. Warum gerade Olpe? „Als ich in Marburg war, waren wir häufiger in Winterberg zum Skifahren. Da sind wir durch Olpe gefahren. Ich habe immer gesagt: Olpe gefällt mir gut, das ist wirklich eine schöne Stadt. Jahre später bin ich dann hier gelandet“, schmunzelt der Italiener.

Gerichte aus der Heimat

Mario Girardi ist Inhaber und Geschäftsführer des Restaurants in Olpe, sein Cousin Francesco Ferrara Teilinhaber. Er kündigte vor 25 Jahren seinen Job in einem Restaurant in München und kam ebenfalls nach Olpe. Seitdem ist das L’isoletta fest in Familienhand. Auch Marios Bruder Carmine Donato und Francescos Bruder Antonio arbeiten im Restaurant mit. „Die Säule besteht aus der Familie“, betont der Restaurant-Inhaber.

Die Vielfalt an italienischen Speisen ist groß im L’isoletta. Besonders stolz ist der Gastronom auf seine gegrillte Seezunge („Sogliola alla griglia“): „Wir haben zahlreiche Kunden, die rund eine Stunde Fahrt pro Strecke einplanen, um diese Speise zu genießen.“ Zudem werden typische Gerichte aus Girardis süditalienischer Heimat serviert. Dazu gehört die „Pizza cacio e pere“ mit Käse, Birne und Rucola und als Dessert Panna cotta mit Quittenmus. Zur Frage nach seinem Lieblingsgericht sagt Mario Girardi: „Rinderfilet vom Black Angus.“

Die Eltern sind stolz

Was hat sich geändert in der Küche in den 25 Jahren? „Früher war die Mentalität, dass es beim Italiener Pizza, Nudeln und Salat gibt“, sagt der 51-Jährige. Auch er hat so angefangen, erst nach dem Umzug in die Westfälische Straße hat sich die Küche gewandelt: „Das ist heute etwas ganz anderes. Es gibt traditionelle Küche bis hin zur Nouvelle Cuisine. Früher haben die Leute nur Maischolle und Forelle gegessen, heute gibt es Seezunge, Seeteufel oder Dorade. Drastisch ist in Olpe auch, dass die Gäste viel mehr schöne, teure Weine trinken. Früher war das nur Bier oder Lambrusco.“

Ein- bis zweimal im Jahr besucht Mario Girardi seine Eltern in seiner Heimat San Fele. Sein 85-jähriger Vater und seine 79-jährige Mutter sind zudem regelmäßige Gäste im Restaurant ihres Sohnes in Olpe: „Das letzte Mal waren sie letztes Jahr vor Weihnachten hier. Sie sind stolz auf uns alle.“ Seine drei Kinder werden den Familienbetrieb in Olpe übrigens nicht übernehmen, verrät Mario Girardi: „Man braucht in dieser Branche schon eine ganz gewaltige Portion Leidenschaft. Sonst geht es nicht.“

Keine Frage: Der Italiener ist Gastronom mit Leib und Seele und hat sich mit seinem vor 25 Jahren in Olpe gegründeten Restaurant einen Traum erfüllt: „Die Reaktionen der Kunden und die vielen tollen Momente geben mir immer wieder Kraft und zeigen mir, dass ich alles richtig gemacht habe.“