Mathias Tigges ist neuer Chef der Grevenbrücker Schützen

Vorsitzender Andreas Sprenger (links) und sein Stellvertreter Stefan Schauerte (rechts) gratulierten Mathias Tigges, dem neuen Mann an der Spitze der St. Blasius-Schützen in Grevenbrück.

Grevenbrück. Ein neuer Vorsitzender und ein neuer Dauerstandort der Vogelstange. Die Grevenbrücker Schützen trafen zukunftsträchtige Entscheidungen.

Mathias Tigges heißt der neue Mann an der Spitze der Grevenbrücker Schützen. Außerdem wird zukünftig das Vogelschießen am Ehrenmal „Im Planken“ stattfinden.

Die Tagesordnung der St. Blasius Schützen war umfangreich am Samstagabend in der Schützenhalle Grevenbrück. Es war die letzte unter dem Vorsitz von Andreas Sprenger. Allein die große Anteilnahme von 188 Schützen zollte dem 62-Jährigen Respekt für seine geleistete Arbeit in den vergangenen 22 Jahren, davon 17 als Vorsitzender.

Wenn ihr mich wollt...

Der wiederum bedankte sich ausführlich bei seinen Vorstandskameraden und natürlich den Schützen, die ihn einstimmig zum Ehrenvorstandsmitglied ernannten. Nach minutenlangen Applaus nahm ein gerührter Andreas Sprenger für den Rest der Versammlung seinen Platz bei den Mitglieder ein und gab den Stab an Mathias Tigges weiter. Der war zuvor einstimmig gewählt worden. Der 40-jährige Rechtsanwalt und zweifache Familienvater war bis dahin Beisitzer und hatte so Einblicke in die Vorstandsarbeit bekommen. „Ich mache das, um den Zusammenhalt, den es hier noch gibt, zu stärken und das Leben hier vor Ort weiterhin lebenswert zu machen. Wenn ihr mich wollt, dann will ich mir das auch antun.“

Bernd Steinberg (Mitte) bekam aus den Händen des Vorsitzenden Andreas Sprenger (links) und seines Stellvertreters Stefan Schauerte (rechts) den Orden für Verdienste um das Schützenwesen. Foto: Barbara Sander-Graetz

Bei den anschließenden Wahlen sprach die Versammlung auch Stefan Schauerte als zweiten Vorsitzenden, Kassierer Andreas Hansjosten, sowie den Beisitzern Michael Freund und Theo Schneider das Vertrauen aus. Neuer Beisitzer für Mathias Tigges wurde Patrick Dietermann, der sich in einer geheimen Wahl gegen Sebastian Tigges durchsetzen konnte.

Vogelstange jetzt immer am Ehrenmal

Die Abstimmung über die Verlegung der Vogelstange zum Ehrenmal verlief ohne große Diskussion. Der Vorstand hatte im Vorfeld auch fast unschlagbare Argumente vorgetragen. So ist die Lage „Im Planken“ auch für Menschen mit mobilen Einschränkungen gut zu erreichen. „Der Test im letzten Jahr war hervorragend. Wir konnten rund 800 Menschen beim Vogelschießen begrüßen“, so Andreas Sprenger zuvor.

Der dort gemachte Umsatz und die Eigenbewirtung des Förder Platzes sorgten dafür, dass das Schützenfest im vergangenen Jahr kostendeckend gefeiert werden konnte. Außerdem ständen Erneuerungen bei der jetzigen Schießanlage an, ergänzte Mathias Tigges. „Die Kosten für die neue Schießanlage von rund 15.000 Euro können wir auch mit Hilfe von Fördermitteln, Spenden und eigenen finanziellen Mitteln aufbringen.“

Bei 22 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen wurde die Verlegung beschlossen. In diesem Jahr wird allerdings das Kaiserschießen samstags an der alten Stange stattfinden und für das Vogelschießen am Montag nochmals die mobile Anlage in den Veischedewiesen aufgebaut.