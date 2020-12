Menschen in Neger: Genervt von Diskussion um Ortsnamen

Neger. Sprachwissenschaftler üben Kritik am Ortsnamen "Neger". Nicht zum ersten Mal. Die Bürger im Negertal halten die Diskussion für völlig unsinnig.

Der Ort Neger liegt im Negertal und ist unterteilt in Unterneger, Mittelneger und Oberneger. In der Stadt Olpe ist der Ortsname längst kein Thema mehr. Dennoch sorgt er immer wieder für Verwirrung. Zumindest bei Menschen von außerhalb. Während im Sommer Unbekannte die Ortsschilder beschmiert haben, regen sich nun erneut kritische Stimmen seitens Sprachwissenschaftler und Initiativen für schwarze Menschen. Doch was sagen die Bürger in Neger eigentlich dazu?

Anatol Stefanowitsch ist ein Sprachwissenschaftler aus Berlin. Er findet: „Das N-Wort ist extrem herabwürdigend, es ist in der deutschen Sprache eines der als am schlimmsten diskriminierend empfundenen Worte überhaupt.“ Und weiter: „Man kann den Ortsbewohnern nicht vorwerfen, dass sie in dem Ort leben, der so heißt. Aber man kann ihnen einen Perspektivwechsel abverlangen“. Es müsse schon eine Bereitschaft zum Nachdenken geben, was der Ortsname für andere möglicherweise bedeute, dass er sehr verletzend wirken könne.

Name stammt von dem Flüsschen Neger

Rund 400 Menschen wohnen in Neger. Einer davon ist Martin Reißner. Er findet, dass die Diskussion völlig absurd und lächerlich ist. „Ich glaube, dass die Menschen wesentlich mehr Probleme haben, als sich über so einen Scheiß aufzuregen“, sagt er. „Wir Negeraner leben gern hier und haben überhaupt nichts gegen diesen Namen.“ Reißner, der als Meister für Veranstaltungstechniker in der Stadthalle Attendorn und nebenberuflich als Pyrotechniker arbeitet, betont, dass der Ursprung des Namens keinerlei rassistische Bedeutung hat.

Das sagt auch Markus Denkler vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Der Name stamme von dem Flüsschen Neger. Gebildet sei das Wort aus einem nicht eindeutig herzuleitenden Stamm „Nag-“. Über Herkunft und ursprüngliche Bedeutung lasse sich nichts Genaues sagen. Allerdings sehe die Forschung keine Ableitung vom lateinischen Wort „niger“, das „schwarz“, „dunkel“ bedeutet. Belegt ist der Name jedenfalls seit 700 Jahren.

Der Name sorge immer wieder für Nachfragen, schildert auch Peter Weber, Bürgermeister der Stadt Olpe. Vor allem nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Georg Floyd. „Nach dem Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis und den darauffolgenden Protesten gingen hier einige Schreiben ein, in denen die Umbenennung des Dorfes Neger gefordert wurde“, erzählt er. „Selbstverständlich hat die Namensgebung keinen rassistischen Hintergrund. Der Ortsname wird auch nicht in dieser Hinsicht gebraucht - oder besser gesagt missbraucht.“ Er habe „keine Veranlassung, einen seit Jahrhunderten etablierten Ortsnamen zu ändern“, sagt Weber. Wesentlich sei die Einstellung der Menschen zu diesem Thema. Und Stadt, Dorf und Bürgerschaft hätten immer wieder bewiesen, dass bei ihnen „Rassismus keinen Platz hat.“

Bürger fühlen sich nicht attackiert

Die Diskussion sei nicht neu und dieselbe wie vor einiger Zeit, sagt auch Frank Wolfschläger, Vorsitzender des Heimatschutzvereins St. Georg Neger. Die Dorfgemeinschaft fühle sich durch die Diskussion nicht an den Pranger gestellt, weil es dazu auch gar keinen Anlass gebe. „Wir sehen uns wegen unseres Namens nicht attackiert. Wir haben eine allseits tolerante Dorfgemeinschaft und eine gute Willkommenskultur“, so der 50-Jährige.

Die Diskussion über den Namen werde immer wieder von professionellen Sprachwissenschaftlern angestoßen. Wolfschläger: „Leider hat uns bis heute keiner der Autoren gefragt, wie wir Einwohner darüber denken.“

Bestrebungen, den Ortsnamen abzuwandeln, gibt es im Negertal jedenfalls keine. Frank Wolfschläger: „Da ich - wie auch die meisten unserer Bewohner - den überwiegenden Teil meines Lebens hier im Negertal Zuhause bin, steht der Name für die 400 Einwohner unseres Dorfes und mich natürlich auch für unsere Heimat. Auch das gilt es zu bedenken.“

So sieht es auch Unternehmer Ludger Wolfschläger (61): „Wir stehen zu unserem Ort, seiner Geschichte und seinem Namen.“ Er könne die ganze Diskussion nicht nachvollziehen.

Schwarze Menschen oft entsetzt

Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) findet: „Es wäre sinnvoll, wenn das Dorf und die Kommune überlegen, dass es Menschen gibt, die sich durch den Namen diskriminiert fühlen könnten.“ Es seien schon einige Male Bundestreffen der ISD am nahen Biggesee veranstaltet worden. „Es gab einige, die entsetzt waren, als sie durch den N-Ort gefahren sind.“ Della betont: „Es geht nicht darum, die Bewohner in eine Verteidigungsposition zu bringen. Aber sie sollten sich zum N-Wort verhalten.“

Stefanowitsch sagt: Die Herkunft eines Namens spiele eine weniger wichtige Rolle als die heutige Bedeutung. Der Ortsname Neger sei zwar zu einer Zeit nachgewiesen worden, als es die rassistische Personenbezeichnung im Deutschen noch gar nicht gab. Die heutige Bedeutung sei aber eindeutig. Sein Vorschlag: Wenn der Name historisch von „Nag-“ herzuleiten ist, warum dann nicht „Nager“? Dann könnte es irgendwann womöglich heißen: „Willkommen im Nagertal!“ – mit dpa