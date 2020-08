Motorradfahrer stürzt in Oberhundem – Autofahrer flüchtet

Wer hat den Autofahrer gesehen, der am Samstagabend auf der L 553 in Oberhundem von der Unfallstelle einfach wegfuhr? Die Polizei (hier ein Symbolbild) bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Lennestadt. So eben konnte der Motorradfahrer in Oberhundem einen Zusammenstoß verhindern. Nun sucht die Polizei nach dem Autofahrer, der einfach weiterfuhr.

Fahrerflucht am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der L 553 in Oberhundem: Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad laut Polizeiangaben über die Landstraße in Fahrtrichtung Rhein-Weser-Turm. In einer Linkskurve kam ihm mittig der Straße ein silberner Pkw entgegen. Daraufhin versuchte der 24-Jährige, mit seinem Krad nach rechts auszuweichen. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab, geriet auf den dortigen Grünstreifen und blieb in der angrenzenden Böschung liegen.

Vermutlich ein VW

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern. Der 24-Jährige verletzte sich zum Glück nicht. An seinem Krad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Pkw der Marke Volkswagen handeln – vermutlich ein T5 oder ein Touran.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.