Motorradstrecke: Lenscheid-Sperrung wohl auch in diesem Jahr

Rönkhausen. Die Unfallkommission des Kreises Olpe denkt über ein erneutes, temporäres Verbot für Motorradfahrer nach. Entscheidung fällt zeitnah.

Sie nannten die Entscheidung eine "Ultima Ratio", die nicht mehr zu verhindern gewesen sei: Im Frühjahr vergangenen Jahres beschlossen die Gemeinde Finnentrop, der Kreis Olpe, die Polizei sowie Vertreter von Straßen.NRW und der Bezirksregierung eine temporäre Sperrung des Lenscheids für Motorradfahrer. Auf der beliebten Raser-Strecke mit ihren vielen Kurven zwischen Rönkhausen und Sundern hatte es zuvor schlicht und ergreifend zu viele schwere, teils tödliche Unfälle mit Motorradfahrern gegeben. Ein "Weiter so" war keine Option mehr.

Von Anfang April bis Ende Oktober 2020 war die Landstraße 687 also unmittelbar hinter Rönkhausen bergauf in Richtung Kreisgrenze einseitig für Kradfahrer gesperrt - und zwar an sämtlichen Wochenenden und Feiertagen. Also genau dann, als besonders viele Motorradfahrer auf den Straßen im Sauerland unterwegs waren.

Klein: Bevölkerung hat Maßnahme begrüßt

Eine Maßnahme, die aus Sicht der Polizei gefruchtet hat: "Sie hat definitiv zu einer Entspannung geführt. Bergauf wurde kein Unfall mit Kradbeteiligung aktenkundig, bergab lediglich drei. Auch hat die Bevölkerung die Maßnahme sehr begrüßt, weil es zu einer Verbesserung der Lage führte", resümiert Polizei-Pressesprecher Michael Klein auf Anfrage dieser Redaktion. Er ergänzt: "Aus unserer Sicht hat sich das Konzept, zugegebenermaßen als Ultima Ratio, bewährt. Wir wollen es auf jeden Fall beibehalten. Die Unfallzahlen und nicht zuletzt die Belastung der Anwohner durch Motorradlärm sind spürbar zurückgegangen."

An sämtlichen Durchfahrts-Verbotstagen war die Polizei vor Ort und hat in dieser Zeit mehr als 70 Verwarnungen ausgesprochen. Dass es nicht mehr gewesen seien, sei laut Klein damit zu erklären, dass sich die Kontrollen etwa über die Sozialen Medien schnell herumgesprochen hätten und die Motorradfahrer erst gar nicht zum Lenscheid kamen.

Gestärkt wurde die Unfallkommission in ihrer Entscheidung vom Arnsberger Verwaltungsgericht, das die Klage eines Motorradfahrers aus Sundern, der gegen die gegen die zeitweise Sperrung des Lenscheid geklagte hatte, abwies. Er hatte sich durch diese Maßnahme in seinen Rechten als Motorradfahrer verletzt gefühlt. Der Mann wurde vom Bundesverband der Motorradfahrer unterstützt.

Telefonische Entscheidung in Kürze

"Es ist eine Verbesserung eingetreten, das war auch nötig und Sinn und Zweck dieser Maßnahme, die aus meiner Sicht angemessen und nicht überzogen war", blickt auch Finnentrops Beigeordneter Ludwig Rasche zufrieden zurück. Und Heinz Kirchhoff, Straßenverkehrsleiter beim Kreis Olpe, verspricht: "Der Kreis Olpe wird sich für eine identische Regelung für die Motorradsaison 2021 einsetzen, da die mitgeteilten Erfahrungen der Kreispolizei Olpe durchweg positiv sind."

Eine finale Entscheidung, ob auch in diesem Jahr der Lenscheid zu gewissen Zeiten für Motorradfahrer gesperrt wird, ist allerdings noch nicht gefallen. Pandemiebedingt werde der Kreis auch auf eine Sitzung der Unfallkommission verzichten. Die Mitglieder erhalten dafür die Unfallauswertung der Motorradsaison 2020 per Mail - "und anschließend werden wir gemeinsam auf telefonischem Wege eine Entscheidung treffen", so Kirchhoff.