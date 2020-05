Motorräder: Bundesverband klagt gegen Lenscheid-Sperrung

Der Bundesverband der Motorradfahrer hat vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg Klage gegen die temporäre Motorrad-Sperrung des Lenscheids eingereicht. Das bestätigt der 2. Vorsitzende des Vereins, Michael Wilczynski, auf Anfrage dieser Redaktion. „Diese Sperrung ist eine Diskriminierung der Motorradfahrer“, betont Wilczynski und zieht einen Vergleich: „Es achtet doch auch niemand darauf, wenn nachts auf dem Dortmunder Wall die Autos rasen.“ Die Verhältnismäßigkeit sei nicht also mehr gewahrt.

Mildere Variante im Vergleich zur Vollsperrung

Wie bereits mehrfach berichtet, ist der Lenscheid (L 687) von Rönkhausen aus hoch in Richtung Sundern seit Anfang April an Wochenenden und Feiertagen für Motorradfahrer gesperrt. Die Unfallkommission des Kreises Olpe begründete diese Maßnahme mit den gestiegenen Unfallzahlen in den vergangenen Jahren. Außerdem sei die einseitige Sperrung noch die mildere Variante im Vergleich zu einer Komplettsperrung.

Aus Sicht des Verbandes ist die zeitlich begrenzte Sperrung jedoch überzogen, denn: „Wer sagt denn überhaupt, dass die Straße am Wochenende gefährlicher ist als an einem Montag? Und warum wird die Straße nur einseitig gesperrt. Entweder sie ist gefährlich oder eben nicht“, kritisiert Wilczynski. Und auch der Faktor Lärm könne nicht ausschlaggebend sein, dann müssten LKW genauso herausgezogen werden.