MS Bigge startklar für das Pfingstwochenende

Die Zahl 1982 spielt unterschwellig eine Hauptrolle, wenn das Motorschiff Bigge am Pfingstwochenende wieder in See sticht: 1982 wurde das neben der MS Westfalen zweite Schiff der Weißen Flotte auf dem Biggesee getauft und in Betrieb genommen, mit 82 Plätzen nimmt sie jetzt ihren Betrieb wieder auf und für die Sonderfahrten am kommenden Sonntag und Montag wird das Schmankerl „Kaffee endlos, 1 Glas Sekt und ein Stück Kuchen mit Sahne“ für 19,82 Euro angeboten.

Nicole Keseberg und Peter Reck von der Biggesee-Schifffahrt freuen sich, das Schiff, das in den vergangenen Jahren überwiegend auf der „Ersatzbank“ Platz nehmen musste, wieder nutzen zu können. Peter Reck: „Sie hat jetzt ein neues Trikot und neue Schuhe bekommen und darf sich auf eine neue Position freuen.“ Gemeint ist, dass die MS Bigge eigentlich schon an einen Interessenten aus der Lausitz (Sachsen) verkauft war, der sie auf einem dortigen See in Betrieb nehmen wollte. Doch nach drei Jahren des Schwebezustandes, so Nicole Keseberg, sei dann plötzlich eine endgültige Absage gekommen.

Wenig später sei im Unternehmen die Entscheidung gefallen: Wir machen die MS Bigge wieder flott. Reck: „Das gesamte Schiff ist bis zur Wasserlinie neu gestrichen worden, zudem haben wir die Außendecks renoviert und neu gestaltet.“

Zum Start hat die „Bigge“ am Pfingstwochenende vier zweistündige Sonderfahrten vor dem Bug: „Wir fahren am Sonntag und am Montag jeweils zweimal ab der Anlegestelle Talbrücke/Seesicht, von 13.30 bis 15.30 Uhr “ und von 15.45 bis 17.45 Uhr“, informiert Nicole Keseberg, „die Linienfahrten der MS Westfalen bleiben davon unberührt.“ Ansonsten werde die MS Bigge für Sonderfahrten eingesetzt und, wenn der Gästeandrang von der „Westfalen“ nicht zu stemmen sei.

Wie bereits berichtet, sind die Tickets schon zu Hause übers Internet buchbar, was Peter Reck auch empfiehlt: „Sonst müssen es die Fahrgäste per Handy kurz vor dem Einstieg aufs Schiff machen. Aber das kostet dann etwas Zeit.“

Die Saison ist bekanntlich wegen Corona erst am 15. Mai angelaufen, beide Schiffe dürfen wegen der Abstandsregeln nur 250 (MS Westfalen) bzw. 150 bis 200 Gäste (MS Bigge) an Bord lassen. Die ersten Tage, insbesondere Christi Himmelfahrt, so Reck, seien gut angelaufen. Was fehle, so Nicole Keseberg, „sind die Gruppenfahrten, die ein großer Anteil unseres Geschäfts sind.“