Mulchen im Garten geht auch mit Splitt oder Kies

Alle wissen, wie schön ich mich über die kunstvollen Schotterwüsten in Vorgärten aufregen kann. Für diese Art der Gestaltung fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Vielleicht gibt es jetzt den ein oder anderen, der sagt: „Er macht es doch selbst auch so!“ Stimmt. Wir kippen auch Splitt in Beetflächen und doch ist es anders. Man muss unterscheiden, ob es sich um Flächen handelt, in der Folie ausgerollt wurde und die dann mit grobem Schotter abgedeckt wurde oder ob es sich um bepflanzte Beete handelt, wo der Kies oder Splitt als Mulchschicht dient.

Splitt ersetzt den Mulch

Splitt als Mulch? Ja, richtig gelesen, es muss nicht zwingend Rindenmulch sein, mit dem Beete abgedeckt werden. Warum überhaupt mulchen? Im Wesentlichen geht es dabei um drei Aspekte. Durch die Mulchschicht hält sich die Feuchtigkeit länger im Boden und er trocknet nicht so schnell aus. Das ist insbesondere bei Neuanpflanzungen hilfreich, denn gerade frisch gepflanzte Stauden und Kleingehölze haben noch keine tieferen Wurzeln gebildet und laufen so schnell Gefahr durch Wind und Sonne zu vertrocknen. Weiterhin werden im Boden befindliche Unkräuter am Wachsen gehindert, denn durch die Mulchschicht kommt kein Licht an die Pflanzen und schränkt so Wachstum ein. Ganz verhindern kann man das jedoch durch das Mulchen nicht, denn vorhandene Wurzelunkräuter im Boden sind hartnäckig und robust. Sie kommen trotzdem irgendwann oben an, auch wenn es etwas länger dauert. Mark Twain soll im Übrigen mal gesagt haben: „Wenn Du nicht weißt, ob es eine Zierpflanze oder ob es Unkraut ist, dann mach einfach alles weg. Was dann wiederkommt, ist Unkraut.“

Einsamende Unkräuter

Ein weiterer Grund für das Mulchen sind einsamende Unkräuter. Sie kennen es alle, erst sind die Wiesen wunderschön mit dem ganzen gelb blühenden Löwenzahn und dann entwickeln sich die Blüten zu Samen, der in alle Windrichtungen getragen wird. Der Name Pusteblume kommt nicht von ungefähr. Der Samen landet im Gartenbeet, trifft auf normale Bodenfeuchtigkeit und ruckzuck sind die Wurzeln da, und die gehen ganz tief runter, viel tiefer als manche Staude wurzelt. In reinem Rindenmulch würde der Samen aber nicht wurzeln, denn es sind keine Nährstoffe in ihm enthalten. Im Gegenteil, denn beim Zersetzungsprozess des Rindenmulchs wird Stickstoff verbraucht und Gerbsäure freigesetzt. Daher ist es immer sehr wichtig, dass vor dem Aufbringen von Rindenmulch der Boden beispielsweise mit Hornspänen gedüngt wird, damit den Pflanzen kein Stickstoff entzogen wird. Außerdem entsteht schnell eine Vermischung zwischen Gartenerde und Rindenmulch wenn dann doch mal gejätet werden muss und dann findet der Löwenzahnsamen garantiert seinen Weg in den Garten.

Magerer Standort

Verwenden wir aber jetzt feinen Rheinkies beziehungsweise Grauwackesplitt oder Lava als Mulch, gibt es keinen Zersetzungsprozess und einsamende Unkräuter haben es noch schwerer zu wurzeln. Der Samen landet oben auf dem Splitt, Bodenfeuchtigkeit ist so gut wie nicht vorhanden und organische Masse zum Wachsen auch nicht. Der Samen vertrocknet praktisch. Und was ist mit den Stauden und Gräsern im Beet? Die stehen ja praktisch im Kies und werden beim Auftragen der Splitte förmlich überschüttet. Stauden und Gräser kommen mit dieser Art des Mulchens super klar und wachsen schnell nach oben. Man muss sie vielleicht öfter mal düngen, aber vielen bekommt der magere Standort richtig gut. Also schauen Sie beim nächsten Mal genau hin, ob es sich bei Kies im Vorgarten um eine Schotterwüste handelt oder um ein Gartenbeet mit Pflanzen und einer Mulchschicht aus Splitt.

Viel Spaß beim Gärtnern wünscht Ihnen Ihr Thomas Kramer