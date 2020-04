Corona: Einkaufen und ÖPNV mit Maskenpflicht im Kreis Olpe

Ingrid Kampf sitzt mit einem Schutzvisier an ihrem Arbeitsplatz. Eine neue Situation für die Kassiererin im Dornseifer in der Martinstraße in Olpe. Bis vor kurzem hatte noch der Spuckschutz an der Kasse gereicht. Doch ab heute gilt Mundschutzpflicht beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn. Alle Mitarbeiter und die Kunden dürfen dementsprechend nur noch mit einem Mund-Nasen-Schutz den Markt betreten. Doch wie reagieren die Kunden?

Stefanie Schmitz, Kassiererin. Foto: Verena Hallermann / WP

Es ist ein ungewohntes Bild. Die Dame am Blumenstand trägt einen Mundschutz, genau wie die Verkäuferinnen an der Backwaren-Theke. Einige der Kassierinnen haben sich für ein Schutzvisier mit Plexiglas entschieden. „Das ist angenehmer mit der Brille“, erklärt eine Kassiererin ihrem Kunden. Am Kassenband zeichnet sich ein farbfröhliches Bild ab. Die meisten Kunden tragen eine Stoffmaske, andere haben sich für eine Einwegmaske entschieden. „Bis jetzt kommen alle Kunden auch wirklich mit einer Maske rein“, erzählt Stefanie Schmitz, Kassiererin. „Für uns ist das Tragen sehr ungewohnt. Nach einer gewissen Zeit wird das warm unter der Maske. Aber es geht.“

Kein großer Widerstand

Der Dornseifer-Markt verzichtet auf einen Security-Service. Sollte ein Kunde tatsächlich mal ohne Mundschutz den Markt betreten wollen, machen ihn die Mitarbeiter höflich darauf aufmerksam, erklärt Marktleiter Peter Schneidersmann. „Wir haben auch Einweg- oder Mehrweg-Masken im Sortiment, sollte zum Beispiel jemand mal seine Maske zuhause vergessen“, sagt er. „Es gibt keinen großen Widerstand. Das verstehen alle. Es ist halt eine Anordnung von oben.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Dornseifer-Markt ist trotz der neuen Mundschutzpflicht auch heute gut besucht, vier Kassen sind geöffnet, die Kunden sind einigermaßen entspannt. Eine davon ist Christiane Bree aus Drolshagen. „Es ist sehr anstrengend, unter der Maske zu atmen“, sagt sie. „Ich setze die Maske auch wirklich nur auf, wenn ich irgendwo reingehe. Viele lassen die auch im Auto auf, das ist natürlich Quatsch.“

Bus, Bahn, Baumarkt

Ob Bus, Bahn oder Baumarkt, auch in Lennestadt und Kirchhundem ist die Maskentragepflicht angekommen, ergab dort eine erste Stichprobe. Alle Bürgerinnen und Bürger tragen die Mund- und Nasenschutze beim Betreten eines Ladens oder in Bus und Bahn ohne zu murren.

„Keine Probleme, alle befolgen die Regeln“, meldet Steffen Graf, Leiter des Hagebaumarktes in Altenhundem. Schon um 9 Uhr, als sich die tägliche „Eröffnungswarteschlange“ vor der Eingangstür aufreihte, hatte jeder Kunde die Maske bereits aufgesetzt oder griffbereit um den Hals baumeln. Nur eine Person habe keine Maske gehabt, so der Sicherheitsbeauftragte am Eingang, dieser habe sich dann im Markt aber sofort eine gekauft.

Hochbeetbau statt Dänemark-Urlaub

Während manche mit professionellen Masken aus dem Pflege- und Medizinbereiche unterwegs waren, setzen viele auf Masken aus privater Produktion - sowie Simon Eickhoff und Freundin Irina Daum aus Halberbracht, die sich das Holz für ein neues Hochbeet im Garten im Baumarkt besorgten. Hochbeeteigenbau als Ersatzmaßnahme für den ausgefallenen Dänemark-Urlaub, das hätten sich die beiden vor einigen Wochen auch nicht träumen lassen.

Einkauf im Baumarkt - natürlich nur mit Maske, für Simon Eickhoff aus Halberbracht und Freundin Irina Daum kein Problem. Foto: Volker Eberts / WP

Am Busbahnhof und auf den Bahnsteigen der Ruhr-Sieg-Strecke in Altenhundem das gleiche Bild: Mit der Maske in der Hand oder in der Tasche warten die Fahrgäste auf ihren Bus oder Zug. „Ich finde das in Ordnung, man fühlt sich sicherer, wenn es enger zugeht“, sagt Klaudia Stolberg aus Welschen Ennest.

Auch in den Bussen müssen die Busfahrer nicht disziplinarisch eingreifen. Die wenigen Fahrgäste, die die Busse nutzen, sind vorbereitet. „Wenn die Schulen wieder losgehen, wird das anders aussehen“, vermutet ein Busfahrer. Er und seine Kollegen müssen hinter dem Lenker keine Masken tragen. Die Fahrerbereiche wurden mit faltbaren Kunststoffmatten als Infektionsschutz ausgestattet.

Jede freie Minute Luft holen ohne Maske

Diesen „Luxus“ haben die Angestellten im Baumarkt, die nicht an der Kasse sitzen, nicht. Sie müssen wie die Kunden während der Arbeitszeit die Masken tragen. „Das ist schon sehr anstrengend“ so eine Mitarbeiterin. Jede Pause und jeder Gang zur Toilette oder ins Freie wird genutzt, um kurzzeitig tief Luft zu holen - und zwar ohne Maske.