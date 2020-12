Musikverein Helden: Dirigent Wurm übergibt an Schlosser

Helden. Nach satten 35 Jahren rückt Meinolf Wurm ins zweite Glied und übergibt an Christian Schlosser. So ganz verschwindet Wurm aber nicht.

Passend zum Jahreswechsel gibt es auf der Position des musikalischen Leiters beim Musikverein Heiden 1911 e.V. einen Wechsel. Nach 35 Jahren reicht Meinolf Wurm, der die Musikschule der Gemeinde Wenden leitet und bereits mit 25 Jahren die musikalische Leitung des Musikvereins Helden übernommen hat, den Dirigentenstab an seinen Nachfolger Christian Schlosser weiter.

"Viele gemeinsame musikalische Erlebnisse, unzählige Schützenfestauftritte, großartige Konzerterlebnisse und so manche schöne Feier werde ich in Erinnerung behalten - an eine wunderschöne gemeinsame Zelt", so Meinolf Wurm. Einer der zahlreichen Höhepunkte in den vergangenen 35 Jahren war sicherlich das Konzert sowie das ausgerichtete Musikfest zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins.

Als Vertretung bleibt er dabei

So ganz getrennte Wege wird man auch in der Zukunft nicht gehen, denn Meinolf Wurm wird dem Musikverein als Vertretung, sollte sein Nachfolger einmal nicht die Möglichkelt haben selbst den Taktstock zu schwingen, weiterhin zur Verfügung stehen.

Ab dem 1. Januar wird Christian Schlosser neuer musikalischer Leiter im Musikverein Helden. Nach seinem Grundwehrdienst im damaligen Stabsmusikkorps der Bundeswehr Siegburg erfolgte ein Musikstudium im Studiengang Orchestermusik/Künstlerische Instrumentalausbildung im Hauptfach Klarinette bei Prof. Hermut Gießer an der Robert Schumann- Hochschule Düsseldorf mit Abschluss zum Diplommusiker.

Versetzung zum Musikkorps der Bundeswehr Siegburg

Nach Verwendung im Heeresmusikkorps 7 Düsseldorf und dem Heeresmusikkorps 300 Koblenz erfolgte im Jahre 2008 die Versetzung zum Musikkorps der Bundeswehr Siegburg, dem repräsentativen Konzertorchester der Streitkräfte.

Dort ist er als Klarinettist im sinfonischen Blasorchester und in verschiedenen Kammermusikbesetzungen sowie als Saxophonist in der Combo des Musikkorps tätig.

Der Musikverein Helden freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Christian Schlosser. "Bedingt durch die derzeitige Situation rund um das Coronavirus stellte die Suche nach einem neuen Dirigenten auch für uns eine Herausforderung dar. Wir sind davon überzeugt mit Christian Schlosser einen hervorragenden neuen musikalischen Leiter gefunden zu haben und freuen uns auf zahlreiche gemeinsame musikalische Erlebnisse", so Christof Heuel, 1. Vorsitzender des Musikvereins Heiden.