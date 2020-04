Nach Corona-Ausfall: Biggesee Open Air soll 2021 stattfinden

Das Biggesee Open Air 2020 ist tot, es lebe das Biggesee Open Air 2021: So lautet das Fazit des Veranstaltungsteams um Campingplatzbesitzer Dietmar Harsveldt (Sonderner Kopf). Im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigte er, dass er alles daran setzen wolle, das durch Corona ausfallende Festival ein Jahr später stattfinden zu lassen. Harsveldt: „Das ist unser Ziel.“ Ob mit den gleichen Künstlern, ob mit einem leicht veränderten Ablauf - alles Fragen, die zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden müssten.

Newsletter

Im Newsletter des Festivals heißt es wörtlich? „Seit 2016 arbeiten wir an unserer großen Vision: Eine Open Air Konzertreihe, unmittelbar am wunderschönen Ufer des Biggesees mit international renommierten Künstlern. Bis zuletzt haben wir an unserer Vision festgehalten und bis zum heutigen Tag die Vorbereitungen für das Biggesee Open Air 2020 nicht ruhen lassen.

Auf der einen Seite sind wir natürlich enttäuscht. Immerhin haben wir viele Wochen, Monate und Jahre, Blut, Schweiß und Tränen in unsere Vision gesteckt. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie sehr wir uns auf das diesjährige Biggesee Open Air gefreut haben. Bestimmt habt auch Ihr Euch schon auf viele großartige Konzerte gefreut.

Dietmar Harsveldt will an seinem Traum festhalten, ein großes Festival am Sonderner Kopf zu veranstalten - jetzt aber 2021 Foto: Josef Schmidt

Auf der anderen Seite können wir aber natürlich die Maßnahmen und behördlichen Anordnungen verstehen. Die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger steht an erster Stelle.

Halten an unserer Vision fest

Jetzt kommt die gute Nachricht: Wir halten selbstverständlich an unserer Vision fest und fangen ab sofort mit den Vorbereitungen für das Biggesee Open Air 2021 an. Nach so viel Zuspruch von Eurer Seite im ersten Jahr, haben wir fast schon keine andere Wahl. Ihr habt uns bestätigt: Die Region wünscht sich ein solches Veranstaltungsformat und ist bereit, ein solches Vorhaben zu unterstützen. Dafür wollen wir uns bei Euch allen bedanken. Ihr habt uns mit Euren Kartenkäufen und Euren Worten motiviert. Und eins können wir Euch versprechen: Wir sind so motiviert wie noch nie und wollen das Biggesee Open Air 2021 unvergesslich machen.“

Momentan arbeite das Veranstaltungsteam mit den Künstlermanagements und den Ticketdienstleistern „mit Hochdruck daran, eine Lösung für die bereits erworbenen Tickets zu finden. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir Euch informieren. Bitte berücksichtigt, dass die Ausarbeitung einer Lösung noch einige Tage in Anspruch nehmen kann, da wir nicht die einzige Veranstaltung sind, die mit den Künstlermanagements und den Ticketdienstleistern eine Lösung suchen muss.

Wir freuen uns, wenn Ihr weiterhin mit uns in Kontakt bleibt und unsere Vision unterstützt.“