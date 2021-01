Nach Feuer in Stachelau: Brandursache bleibt ungeklärt

Der Dachstuhl des Hauses in der Straße Am Winterschott ist komplett ausgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Stachelau. Die Ursache für den Brand an einem Mehrfamilienhaus in Olpe-Stachelau kann nicht geklärt werden. Eine vorsätzliche Tat wird ausgeschlossen.

Wie genau es zu dem Brand an einem Mehrfamilienhaus in Stachelau kam, lässt sich abschließend nicht klären. Das teilt Michael Klein, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Olpe, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Am Freitag wurden Einsatzkräfte zu einem Feuer in der Straße Am Winterschott gerufen (wir berichteten). Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, verletzt wurde niemand.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Im Bereich der Mülltonne ausgebrochen

Im Rahmen der Ermittlungen konnten keine technischen Gründe festgestellt werden. Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt. Fest steht, dass das Feuer im Bereich der Mülltonne ausgebrochen ist, von da auf den Holzunterstand übergegangen ist und letztlich den Dachstuhl in Brand gesetzt hat.