Naturbad Bilstein in Sorge: Kein Personal und kaum Helfer

Das Naturfreibad in Bilstein. In normalen Zeiten tummeln sich hier bis zu 1000 Badegäste.

Veischedetal Dringender Appell: Der Trägerverein sucht eine neue Schwimmaufsicht, einen Kioskbetreiber und viele helfende Hände für die neue Saison.

Es ist schon ungewöhnlich, dass sich das Naturfreibad in Bilstein ausgerechnet im Winter mit einem Hilferuf an die Bürgerinnen und Bürger im Veischedetal wendet. Aber die Lage ist ernst. „Wir können froh sein, dass wir die letzte Saison noch so gut über die Bühne bekommen haben, das wird in diesem Jahr um ein Vielfaches schlimmer werden“, sagt Otto Hoffmann, Vorsitzender des Trägervereins. Denn für die neue Badesaison, die im Mai beginnen soll, fehlen bis dato eine Schwimmaufsicht, ein Betreiber des Kiosk und auch die Helferschar bei der Saisonvorbereitung hat sich in den letzten Jahren merklich ausgedünnt. Deshalb sei der dringende Appell „an alle Freunde des Naturbads in Bilstein“, den der Vorstand jetzt veröffentlichte, „nicht übertrieben“, so Hoffmann: „Wir haben Sorgen und wollen wachrütteln.“

Und dies sind die wichtigsten Hürden, die möglichst bald überwunden werden müssen. Der langjährige, fast 20-jährige Pächter für den Kioskbetrieb, das Ehepaar Steinhanses aus Elspe, hört altersbedingt auf. Der Trägerverein sucht einen Nachfolger im Neben- oder Haupterwerb. Hoffmann: „Wir vom Vorstand geben sehr gern Auskunft über die Verdienstmöglichkeiten der letzten Jahre und den Pächtervertrag.“

Schwimmaufsicht dringend gesucht

Auch „Schwimmmeister“ Siegfried Jahr scheidet altersbedingt aus. Für die kommende Saison sucht der Verein dringend einen Ersatz, der die Aufgaben der Schwimmaufsicht in den Sommermonaten übernimmt. Voraussetzung für diese Aufgabe ist ein Erste-Hilfe-Kurs und ein gültiger DLRG Rettung-Schwimmschein in Silber. „An dem fehlendem DLRG Rettung-Schwimmschein sollte die Aufgabe nicht scheitern. Die Kosten für eine solche Ausbildung übernehmen wir als Trägerverein sehr gern. Die anfallenden Stunden werden wir vom Trägerverein entsprechend vergüten“, so der Vorstand, der gern mehrere Bewerber einstellen würde, damit der zeitliche Aufwand verteilt werden könnte. „Bitte sprecht uns an, Weitersagen ist ausdrücklich erwünscht. Wir sind für jeden Tipp und und jede Unterstützung dankbar“, so Hoffmann.

Begeisterung lässt nach

Dem Vorstand liegt noch ein weiterer Punkt am Herzen: Nach fast genau 20 Jahren Eigenträgerschaft über das Bad „ist von der großen anfänglichen Begeisterung nicht mehr allzu viel übriggeblieben“, so der Vorstand. Die bis zu 50 freiwilligen Helfer bei den Arbeitseinsätzen in den ersten Jahren sind lange verschwunden. Es werden von Jahr zu Jahr weniger. Und ohne die ehrenamtlichen Helfer ist der Betrieb des Bades nicht möglich. „Die Stadt Lennestadt unterstützt den Verein finanziell durch einen Betreiberzuschuss, aber in keinster Weise bei Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Anlage“, erklärt der Vorstand. Dies sei vielen nicht mehr bewusst.

Werdet Mitglied!

Deshalb appelliert der Verein (derzeit noch ca. 80 Mitglieder) an alle: „Werdet Mitglied und unterstützt den Trägerverein mit eurer Mitgliedschaft und eurer Teilnahme an den Arbeitseinsätzen. Aufgrund Corona werden diese sicher in 2021 in vielen, kleinen Gruppen stattfinden müssen. Die Termine dazu werden rechtzeitig bekannt gemacht.“

Für eine Mitgliedschaft im Verein (Mindestbeitrag für Familien: 12 Euro) gibt es einen Vordruck auf der Homepage www.naturbad-veischedetal.de. Weitere Infos gibt es bei Otto Hoffmann (Tel. 0174-9833780, e-mail: Otto-Hoffmann@t-online.de) oder Peter Epe (Tel. 0173 – 5332634, e-mail: Peter.Epe@t-online.de).